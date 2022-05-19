У Чехії змінюють правила розміщення українських біженців

Такі зміни в законі про проживання українських біженців на території Чехії представив віцепрем'єр - міністр внутрішніх справ Віт Ракушан, передає Dennik.

Так, нові поправки забороняють надавати тимчасовий захист громадянам Європейського Союзу. Така норма стосується українських ромів, значна частина яких мають угорське громадянство, які прибули до Чехії через вищі соціальні виплати.

Також у Чехії збільшують термін розгляду заяви про тимчасовий захист до 60 днів, але при цьому скорочують час для повідомлення біженцем про зміну місця проживання з 15 до 3 днів.

Поправки передбачають і скорочення терміну надання безкоштовного медичного страхування біженцям у віці від 18 до 65 років до 180 днів.

Ще однією зміною є те, що у Чехії не буде виплачувати гуманітарну допомогу у випадках, якщо у біженців є житло, де їм безкоштовно надається харчування та інші зручності.

Станом на 15 травня в Чехії перебувало близько 200 000 біженців з України. Чеська влада видала понад 340 000 гуманітарних віз.

Уряд Чехії планує продовжити режим надзвичайного стану в країні, який був введений в кінці лютого через великий потік біженців з України, до кінця червня.

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