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У Чехії знайшли притулок близько 200 тис. біженців з України

15 травня, 2022 неділя
17:46
біженці з України біженці Чехія

Станом на 15 травня в Чехії перебуває близько 200 000 біженців з України, повідомив в ефірі Чеського телебачення міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан

Про це пише  Radio Prague International. 

Видання зазначає, що чеська влада видала понад 340 000 гуманітарних віз. Та вважають, що приблизно 140 000 людей виїхали з країни (в основному до Західної Європи). Чеській Республіці складно визначити точніше, оскільки люди переміщуються в межах Шенгенської зони, сказав Ракушан.

Міністр також відреагував на проблемну ситуацію з кількома сотнями ромських біженців, які ще не отримали візи, оскільки незрозуміло, чи мають вони подвійне українське та угорське громадянство. В такому випадку вони не матимуть права на гуманітарні візи в Чехії. Пан Ракушан сказав, що звернувся до Угорщини з проханням прискорити процес перевірки, щоб це питання було вирішено. 

Раніше міністр сказав виданню Novinky.cz. що виділення грошей на державну допомогу для біженців не буде збитковим, якщо третина біженців з України почне працювати в Чехії.

"Як тільки 30% людей почнуть працювати і платитимуть гроші в систему охорони здоров'я, це вже не марна трата, і система охорони здоров'я може на цьому заробляти. Навпаки, у 2025 році, якщо правильно адаптувати, це може стати позитивним явищем для доходів державного бюджету та зростання ВВП (валового внутрішнього продукту) Чехії", - сказав він.

  • На початку квітня у Празі запрацювала радіостанція, яка допомагає адаптуватись українським біженцям.
  • Вимушено переселені люди з України у Чехії допомагають створювати засоби захисту для українських добровольців.

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