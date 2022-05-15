У Чехії знайшли притулок близько 200 тис. біженців з України

Про це пише Radio Prague International.

Видання зазначає, що чеська влада видала понад 340 000 гуманітарних віз. Та вважають, що приблизно 140 000 людей виїхали з країни (в основному до Західної Європи). Чеській Республіці складно визначити точніше, оскільки люди переміщуються в межах Шенгенської зони, сказав Ракушан.

Міністр також відреагував на проблемну ситуацію з кількома сотнями ромських біженців, які ще не отримали візи, оскільки незрозуміло, чи мають вони подвійне українське та угорське громадянство. В такому випадку вони не матимуть права на гуманітарні візи в Чехії. Пан Ракушан сказав, що звернувся до Угорщини з проханням прискорити процес перевірки, щоб це питання було вирішено.

Раніше міністр сказав виданню Novinky.cz. що виділення грошей на державну допомогу для біженців не буде збитковим, якщо третина біженців з України почне працювати в Чехії.

"Як тільки 30% людей почнуть працювати і платитимуть гроші в систему охорони здоров'я, це вже не марна трата, і система охорони здоров'я може на цьому заробляти. Навпаки, у 2025 році, якщо правильно адаптувати, це може стати позитивним явищем для доходів державного бюджету та зростання ВВП (валового внутрішнього продукту) Чехії", - сказав він.

На початку квітня у Празі запрацювала радіостанція, яка допомагає адаптуватись українським біженцям.

Вимушено переселені люди з України у Чехії допомагають створювати засоби захисту для українських добровольців.

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