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У Празі запрацювала радіостанція, яка допомагає адаптуватись українським біженцям

2 квітня, 2022 субота
18:42
біженці з України

Нова празька інтернет-радіостанція транслює новини та інформацію для майже 300 тисяч українських біженців, які приїхали до Чеської Республіки після повномасштабного вторгнення Росії

Про це пише Gulf news. 

12 годин у будні дні  і 11 годин у вихідні  "Радіо Україна" транслює українську та західну музику, розповідає новини України та Чехії. Також повідомляють інформацію про те, де вимушено переселені люди можуть отримати необхідні документи, як влаштуватися на роботу, чи як знайти місце для дітей у школах. Діти можуть послухати українські казки.

Bohemia Media, яка управляє кількома радіостанціями в Чеській Республіці, виступила з ідеєю запустити станцію. Компанія надала студію, а її співробітники зв'язались з українським посольством, місцевою українською громадою та іншими, щоб втілити її в реальність за три тижні.

Штат радіостанції налічує 10 людей, які виїхали з України впродовж останніх тижнів та тих, хто роками живе за кордоном. 

Лукас Надворнік, власник компанії Mediapark, яка представляє Bohemia Media, сказав, що заплановано, щоб станція залишалася в ефірі стільки, скільки буде потрібно. Ключове завдання наразі – повідомити про її існування якомога більше потенційних слухачів.

Однією зі слухачок радіостанції є Софія Медведєва. 23-річна вебдизайнерка не могла стримати сліз, коли розповідала журналістам про нещодавню шестиденну поїздку з мамою та молодшим братом з Миколаєва до Кракова, (Польща). В Празі вона зустрілась зі своїм нареченим і розповідає, що Радіо Україна допомогло їй адаптуватися до нового життя.

"Я дуже вражена можливістю слухати українську музику, коли я не на батьківщині. Я відчуваю, що я не одна", – сказала вона.

Єдина її рекомендація — запросити психолога, який "порадить українським біженцям, як боротися із "провиною вцілілих" (почуття провини за виживання, також відоме під синонімами синдром концентраційного табору або синдром Голокосту — форма посттравматичного стресового розладу) та з депресією".

  • Нагадаємо, 28 березня уряд Чехії схвалив пакет із трьох законів, які зосереджені на якнайшвидшій реєстрації біженців, інтеграції їх у робочий процес, забезпеченні страхування та прийому дітей до шкіл.

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