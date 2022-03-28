Чехія прийняла закони для інтеграції українських біженців
Уряд Чехії схвалив пакет із трьох законів, які зосереджені на якнайшвидшій реєстрації біженців, інтеграції їх у робочий процес, забезпеченні страхування та прийому дітей до шкіл
Про це пише Expat Centre Prague.
Що змінює прийняття закону "Lex Ukraine":
Віза та медичне страхування
- Громадяни України, які реєструються в Чехії, отримають спеціальну візу терміном на 1 рік. Також медичне страхування, яке забезпечуватиметься державою.
Вільний доступ до ринку праці:
- Громадяни України, які отримали спеціальну візу після 24 лютого, можуть працювати в Чехії без дозволу на роботу і мають право на допомогу у зв’язку з безробіттям.
Фінансова підтримка:
- Для власників спеціальних віз надається гуманітарна допомога у розмірі 5000 крон. Фінансова підтримка має спрямовуватися в першу чергу на покриття основних життєвих потреб, а надаватиме її регіональні відділення Управління праці.
Освіта:
- Збільшується потужність шкіл, щоб вони могли приймати нових українських дітей без обмежень.
- Новий закон дозволяє українським студентам замінити документи, необхідні для вступу, на спеціальні свідчення.
- Середні школи, консерваторії та вищі професійні школи подовжують терміни подачі заяв на вступ та терміни складання вступних іспитів для учнів з України. Також надають можливість складання іспиту з математики українською або англійською мовами.
Соціальна підтримка:
- Батьки з України можуть віддати своїх дітей в ігрові гуртки чи садочки.
- Біженці з інвалідністю або люди похилого віку можуть безкоштовно користуватися соціальними послугами.
- Іноземці зі спецвізами можуть працювати в дитячих групах та соціальних службах. Вони мають підтвердити необхідну освіту чи досвід.
- Нагадаємо, майже 270 тис. біженців з України зареєструвалися в Німеччині.
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