У Чехії нараховується близько 360 тис. українських біженців
Щонайменше 357 566 українських біженців перебувають у Чехії. Близько 900 людей прибули за останні 24 години
Про це повідомляє Prensa Latina News.
Видання пише, що майже 80% залишиться в цій країні. Більшість із них зараз в Празі, де влада планує відкрити друге наметове містечко для розміщення біженців.
Міжнародне радіо Прага повідомило, що Чеська Республіка в п'ятницю, 27 травня, надала тимчасовий захист ще 900 біженцям з України. Загалом з початку лютого українцям, які тікають від війни, було видано 375 566 спеціальних віз.
- У Празі прихистили понад 80 тис. українських біженців.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.75
Купівля 34.75Продаж 35.98
-
EUR
Купівля 36.58Продаж 38.26
- Актуальне
- Важливе