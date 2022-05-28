У Чехії нараховується близько 360 тис. українських біженців

Про це повідомляє Prensa Latina News.

Видання пише, що майже 80% залишиться в цій країні. Більшість із них зараз в Празі, де влада планує відкрити друге наметове містечко для розміщення біженців.

Міжнародне радіо Прага повідомило, що Чеська Республіка в п'ятницю, 27 травня, надала тимчасовий захист ще 900 біженцям з України. Загалом з початку лютого українцям, які тікають від війни, було видано 375 566 спеціальних віз.

У Празі прихистили понад 80 тис. українських біженців.

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