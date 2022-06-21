Японія за 4 місяці прийняла біженців з України більше, ніж з усіх інших країн за 30 років, – The Washington Post

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.Після 24 лютого 2022 року Японія прийняла 1316 біженців з України. Вже 2 березня, через тиждень після повномасштабного вторгнення рашистів, прем’єр-міністр Японії офіційно оголосив про зміну міграційних правил. Країна прийняла не лише українців, у яких є родичі чи знайомі в Японії, а й усіх, хто шукає притулку через конфлікт.

"Державні установи були нехарактерно щедрими у наданні допомоги, підтримки психічного здоров’я, мовних курсів та житла, щоб допомогти українцям адаптуватися до нового життя. Це рідкісний і несподіваний крок, який може стати поворотним моментом для давніх обмежень Японії для біженців", – пише The Washington Post.

Досі Японія вважалася країною, що прохолодно ставиться до біженців. Видання наводить дані веб-сайту Ватикану щодо біженців, де Японія має найнижчий рівень отримання притулку серед розвинутих країн. З 1982 року, коли Японія прийняла свої закони про прийом біженців, 87 892 людини подали заявки на отримання статусу біженця. Згоду отримали лише близько 1% прохачів – 915 людей. У 2021 році Японія надала статус біженця 74 заявникам.

Так тривало, аж поки Росія не напала на Україну. За кілька місяці Японія прийняла більше українців, ніж біженців зі всіх інших країн за 30 років. Допомога українцям включає довідкову службу, безкоштовне тимчасове житло та довгострокове державне житло з безкоштовними комунальними послугами, знижки на проїзд у громадському транспорті та мовну підтримку.

Нагадаємо, 10 червня Японія заборонила експорт до Росії будівельної техніки, а також експорт до Росії вантажівок і спецтехніки.

7 червня Японія ввела новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі. У список обмежень потрапили Россельхозбанк і Московський кредитний банк.

28 травня уряд Японії оголосив про передачу Україні пожежного обладнання та іншої допомоги на понад $150 млн.

13 травня Японія заборонила експорт до РФ квантових комп'ютерів і 3D-принтерів

"Конфлікт викликав драматичну реакцію Японії на тлі занепокоєння, що вторгнення Росії може посилити зростаючу військову напористість Китаю в азійському регіоні. В країні також помітна широка громадська підтримка українців, тоді як до інших криз, які спровокували відтік біженців (Афганістан, М'янма, Сирія) японці інтересу не проявляли", – йдеться в матеріалі.