Японія забороняє експорт до Росії будівельної техніки, а та у відповідь – рибалити на Курилах

Про це повідомляє Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії.

Зазначається, що міністерство підготувало перелік товарів, на які накладено заборону постачання до Росії.

Під експортні обмеження потрапили локомотиви для залізниць, автомобілі для обслуговування залізничних магістралей, бульдозери, механічні екскаватори, бурильні машини та тунельні екскаватори.

Також сюди потрапили парогенератори та газові генератори, газові та вакуумні помпи та компресори, вентилятори, підйомні, вантажно-розвантажувальні, вантажні або розвантажувальні машини, включаючи конвеєри, транспортні машини та їх частини.

У відповідь на обмеження представник президента Росії в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв повідомив, що вони позбавлять Японію права добувати рибу біля Курильських островів.

Крім того, він зазначив, що тепер сподіваються на російські компанії замість японських біля південних Курил.

7 червня Японія ввела новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі. У список обмежень потрапили Россельхозбанк і Московський кредитний банк. Під санкції також потрапив Білоруський банк розвитку та реконструкції.

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