Японія ввела новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі
Японія вводить нові санкції проти Росії та Білорусі через вторгнення в Україну
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Японії.
У список обмежень потрапили Россельхозбанк і Московський кредитний банк.
Під санкції також потрапив Білоруський банк розвитку та реконструкції.
Також у МЗС повідомили, що Японія введе заборону на експорт у РФ товарів, що сприяють зміцненню промислової інфраструктури. Про яку саме продукцію йдеться, поки не уточнюється.
- Нагадаємо, нещодавно уряд Японії оголосив про передачу Україні пожежного обладнання та іншої допомоги на понад $150 млн.
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