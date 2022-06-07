Японія ввела новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Японії.

У список обмежень потрапили Россельхозбанк і Московський кредитний банк.

Під санкції також потрапив Білоруський банк розвитку та реконструкції.

Також у МЗС повідомили, що Японія введе заборону на експорт у РФ товарів, що сприяють зміцненню промислової інфраструктури. Про яку саме продукцію йдеться, поки не уточнюється.

Нагадаємо, нещодавно уряд Японії оголосив про передачу Україні пожежного обладнання та іншої допомоги на понад $150 млн.

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