Уряд Японії передасть Україні пожежне обладнання та іншу допомогу на понад $150 млн

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Японії.

Йдеться здебільшого про забезпечення протипожежного обладнання, пристроїв зв’язку, ліків, медичних виробів тощо.

Уряд Японії здійснює гуманітарну допомогу в Україні та сусідніх країнах (усього 200 мільйонів доларів США).

Раніше Японія оголосила про виділення фінансової допомоги (всього 600 мільйонів доларів) для підтримки української економіки, а також грантової допомоги за "Програмою економічного та соціального розвитку" (300 мільйонів єн) для зміцнення системи охорони здоров’я шляхом надання медичного обладнання.

Нагадаємо, США й Тайвань проведуть переговори щодо поглиблення економічних зв'язків, - Bloomberg

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