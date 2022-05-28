Уряд Японії передасть Україні пожежне обладнання та іншу допомогу на понад $150 млн
27 травня уряд Японії продовжив термін екстреної грантової допомоги на суму близько 166 мільйонів доларів США. Зокрема мають намір збільшувати надання гуманітарної допомоги для народу України
Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Японії.
Йдеться здебільшого про забезпечення протипожежного обладнання, пристроїв зв’язку, ліків, медичних виробів тощо.
Уряд Японії здійснює гуманітарну допомогу в Україні та сусідніх країнах (усього 200 мільйонів доларів США).
Раніше Японія оголосила про виділення фінансової допомоги (всього 600 мільйонів доларів) для підтримки української економіки, а також грантової допомоги за "Програмою економічного та соціального розвитку" (300 мільйонів єн) для зміцнення системи охорони здоров’я шляхом надання медичного обладнання.
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