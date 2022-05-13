Про це йдеться на сайті Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії.

Відтак буде заборонено продавати Росії: квантові комп'ютери та інші подібні пристрої, а також запчастини до них; мікроскопи; обладнання для моделювання (3D-принтери) і використовувані для цього порошки металів; обладнання для виробництва органічних світлодіодів; обладнання для виготовлення мікроелектромеханічних систем; обладнання для виробництва водневого палива.

Також під обмеження для експорту підпадають: вакуумні помпи; охолоджувальне обладнання, розраховане на екстремально низькі температури, а також його компоненти; пристрої числового програмного управління для верстатів й полімери.

Обмеження схвалене урядом країни і набуде чинності 20 травня.

Раніше Японія оголосила про санкції проти Росії, зокрема, японське міністерство закордонних справ розширило санкційні списки на 133 людини з РФ і "ЛДНР", а також 70 компаній.

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