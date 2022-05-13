Квантові комп'ютери й 3D-принтери: Японія розширила список санкційних товарів, заборонених до експорту в РФ
Японська влада розширила список товарів і технологій, які заборонено експортувати в Росію. Серед них - 3D-принтери, полімери та обладнання для проведення квантових обчислень
Про це йдеться на сайті Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії.
Відтак буде заборонено продавати Росії: квантові комп'ютери та інші подібні пристрої, а також запчастини до них; мікроскопи; обладнання для моделювання (3D-принтери) і використовувані для цього порошки металів; обладнання для виробництва органічних світлодіодів; обладнання для виготовлення мікроелектромеханічних систем; обладнання для виробництва водневого палива.
Також під обмеження для експорту підпадають: вакуумні помпи; охолоджувальне обладнання, розраховане на екстремально низькі температури, а також його компоненти; пристрої числового програмного управління для верстатів й полімери.
Обмеження схвалене урядом країни і набуде чинності 20 травня.
- Раніше Японія оголосила про санкції проти Росії, зокрема, японське міністерство закордонних справ розширило санкційні списки на 133 людини з РФ і "ЛДНР", а також 70 компаній.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.45
Купівля 31.45Продаж 32.03
-
EUR
Купівля 32.99Продаж 33.72
- Актуальне
- Важливе