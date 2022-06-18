ОАЕ відправили літак із 27 тоннами допомоги для українських біженців у Польщі
Об’єднані Арабські Емірати відправили літак із 27 тоннами продовольства та медичних товарів для підтримки українських біженців у Польщі
Про це пише Trusted Bulletin.
Видання повідомляє, що літак із допомогою (27 тонн медичних товарів та продовольства) є частиною постійних зусиль ОАЕ, щоб допомогти полегшити ситуацію та гуманітарні наслідки, з якими стикаються переміщені українці.
З початку війни в Україні ОАЕ відправили до Польщі та Молдови шість літаків із 156 тоннами продовольства та медичної допомоги, а також автомобілі швидкої допомоги. Міжнародне гуманітарне місто Дубая (IHC) у співпраці з міжнародними організаціями міста відправило 124 тонни допомоги, включаючи постачання товарів та обладнання для притулків.
- 18 червня ми повідомляли, що українські біженці у Польщі можуть отримати додаткову фінансову допомогу.
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