Українські біженці у Польщі можуть отримати додаткову фінансову допомогу

Про це повідомляють на платформі VisitUkraine.today.

Щоб проявити солідарність українцям, які через війну поїхали до Польщі, благодійна організація Diakonie Katastrophenhilfe запровадила програму фінансової допомоги. Ті, хто подадуть заявку на виплату, отримають 700 злотих на 1 людину та 600 злотих на кожного іншого члена родини щомісяця. Виплата буде здійснюватися щонайменше три місяці.

Оскільки охочих отримати підтримку дуже багато, Організація ставить у пріоритет найбільш нужденних. Реєстрація на участь у програмі не гарантує отримання виплати.

Хто може отримати виплату:

Українці, які перетнули кордон з Польщею після 24 лютого;

Люди, які не одержують іншої грошової допомоги від неурядових організацій (наприклад, від УВКБ ООН)

Громадяни України, які не працюють у Польщі та не мають джерел доходу.

Якщо ви відповідаєте зазначеним умовам, зверніть увагу на наступні вимоги.

Батько або мати, які перебувають у Польщі одні;

Люди, яким понад 65 років і вони перебувають в Польщі без інших родичів;

Вагітні жінки;

Опікуни двох або більше дітей;

Якщо член сім'ї має особливі потреби або хронічні чи тяжкі захворювання.

Зареєструватись для отримання допомоги можна тут. Слідкувати за оновленнями щодо нових вільних дат для відвідання реєстраційного центру на можна на сторінці.

26 травня Польща змусила 700 українських біженців повернути соціальні виплати.

Польща продовжить виплачувати допомогу українським біженцям у 40 злотих на день до 1 липня.

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