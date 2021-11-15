Кількість госпіталізацій до "ковідних" лікарень минулого тижня зменшилася на 13%, - Ляшко

Про це очільник МОЗ повідомив на брифінгу у понеділок, 15 листопада.



“В Україні ми спостерігаємо 6% зменшення випадків коронавірусної хвороби за цей тиждень, порівняно з минулим. За останній тиждень кількість госпіталізацій також зменшилася на 13%”, - сказав Ляшко.



Міністр додав, що вперше за останні три місяці середньодобова кількість виписок із ковідних лікарень переважає над кількістю госпіталізованих.



“До лікарень госпіталізують в середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують”, - заявив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 14 листопада, зафіксували 10802 нових випадків COVID-19. Померли 442 людини, одужали 11219 осіб.

У понеділок, 15 листопада, в Закарпатській області посилили протиепідемічні обмеження у зв'язку із COVID-19 до "помаранчевого" рівня.