Карантин в Україні: Закарпаття перейшло з "жовтої" до "помаранчевої" зони
У понеділок, 15 листопада, в Закарпатській області посилили протиепідемічні обмеження у зв'язку із COVID-19 до "помаранчевого" рівня
Про це повідомляє МОЗ.
Таким чином, "помаранчеві" карантинні обмеження в Україні наразі діють у 5 областях: Вінницькій, Харківській, Закарпатській, Полтавській та Чернівецькій.
У "жовтій" карантинній зоні перебувають Кіровоградська й Тернопільська області.
"Червона" зона карантинних обмежень найбільша. До неї належать Київ і 17 областей: Миколаївська, Херсонська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Київська, Черкаська, Сумська, Чернігівська, Житомирська, Рівненська, Волинська, Львівська, Хмельницька, Івано-Франківська.
- Нагадаємо, 12 листопада Черкащина перейшла до "червоної" зони, а Тернопільщина - до "жовтої".
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