Карантин в Україні: Закарпаття перейшло з "жовтої" до "помаранчевої" зони

Про це повідомляє МОЗ.



Таким чином, "помаранчеві" карантинні обмеження в Україні наразі діють у 5 областях: Вінницькій, Харківській, Закарпатській, Полтавській та Чернівецькій.



У "жовтій" карантинній зоні перебувають Кіровоградська й Тернопільська області.



"Червона" зона карантинних обмежень найбільша. До неї належать Київ і 17 областей: Миколаївська, Херсонська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Київська, Черкаська, Сумська, Чернігівська, Житомирська, Рівненська, Волинська, Львівська, Хмельницька, Івано-Франківська.

Нагадаємо, 12 листопада Черкащина перейшла до "червоної" зони, а Тернопільщина - до "жовтої".

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