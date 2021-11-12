В Україні розширилась "червона" зона карантину, "жовта" – скоротилась
Черкащина перейшла у "червону" зону, а Тернопільська – у "жовту" карантинну зону
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Так, у "червоній" зоні вже перебувають 18 регіонів: Київ, Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська, Волинська, Черкаська області.
Наразі у "помаранчевій" зоні вже п’ять регіонів областей: Вінницька, Полтавська, Харківська, Тернопільська, Чернівецька.
У свою чергу, з "жовтої" зони вийшла Тернопільська область. Тепер тут Закарпатська та Кіровоградська області.
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