Про це повідомив Національний банк у телеграм.

"Кількість вкладників серед бізнесу та населення зросла з понад 89 тис. до майже 94 тис.", – йдеться у повідомленні.

Станом на 20 червня загальний обсяг їх інвестицій становить понад 10,3 млрд грн, $ 71,4 млн та 34,5 млн євро.

За даними центробанку, найбільший портфель військових ОВДП традиційно тримають банки.

"Загалом з початку повномасштабного нападу Росії Міністерство фінансів України провело 49 аукціонів із продажу військових облігацій, залучивши до державного бюджету понад 80 млрд грн, близько $214,8 млн та 283,4 млн євро", – зазначив Нацбанк.

Нагадаємо, в Україні запустили перший токен, забезпечений військовими облігаціями, мінімальна інвестиція - 100 грн.

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