Кількість загиблих дітей від початку повномасштабної війни в Україні зросла до 165, - ювенальні прокурори

Про це повідомив Офіс генпрокурора в Телеграм з посиланням на ювенальних прокурорів.



"Більше ніж 431 дитина постраждала в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів станом на ранок 5 квітня 2022 року 165 дітей загинуло та 266 отримали поранення різного ступеня тяжкості", – йдеться у повідомленні.



При цьому ювенальні прокурори зазначають, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота із встановлення таких фактів у місцях активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.



Найбільше постраждало дітей у Київській - 77, Донецькій - 78, Харківській - 61, Чернігівській - 49, Миколаївський - 35, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.



Так, ювенальні прокурори зафіксували загибель дитини від обстрілу окупантів у Миколаєві 4 квітня, а також – смерть дитини від обстрілів у Бучі на Київщині.



"Стало відомо, що під час окупації смт. Ворзель Київської області військовослужбовці країни-агресора кинули димову шашку в підвал одного з будинків, де перебували 14-річна дитина та жінка, після чого здійснили обстріл в результаті якого дитина загинула на місці, а матір – через два дні у тому ж підвалі", – йдеться у повідомленні.



Через бомбардування та обстріли пошкоджено 869 закладів освіти. З них 83 зруйновано вщент.

Нагадаємо, рятувальники і лікарі не можуть дістатися до деяких районів Попасної і Рубіжного.