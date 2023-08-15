Про це інформує Reuters.

Чиновники відмовились називати точну кількість людей, що зникли безвісти, проте їх пошуки тривають. До вихідних пошуково-рятувальні групи планують обстежити від 85% до 90% території, охопленої стихійним лихом.

Станом на 14 серпня, у базі зниклих безвісти, створеній громадськістю, налічувалося близько 1130 людей.

Зазначається, що пожежа вже знищила або пошкодила понад 2200 будівель, з них 86% були житловими. Сума завданих збитків становить близько 5,5 мільярдів доларів.