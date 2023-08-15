Кількість загиблих на Гаваях унаслідок масштабних лісових пожеж сягнула 99 людей
Внаслідок масштабних лісових пожеж на Гаваях загинуло вже щонайменше 99 людей, сотні вважаються зниклими безвісти: пошукові групи наразі дослідили лише 25% зони стихійного лиха
Про це інформує Reuters.
Чиновники відмовились називати точну кількість людей, що зникли безвісти, проте їх пошуки тривають. До вихідних пошуково-рятувальні групи планують обстежити від 85% до 90% території, охопленої стихійним лихом.
Станом на 14 серпня, у базі зниклих безвісти, створеній громадськістю, налічувалося близько 1130 людей.
Зазначається, що пожежа вже знищила або пошкодила понад 2200 будівель, з них 86% були житловими. Сума завданих збитків становить близько 5,5 мільярдів доларів.
- На одному з найбільших островів Гавайського архіпелагу, Мауї, популярному серед туристів, вирують масштабні лісові пожежі, найбільше постраждало історичне місто Лахайна. За словами офіційних осіб округу, в Лахайні постраждало понад 270 будівель, сотні сімей евакуювали. Окрім знищених будинків і підприємств, пошкоджено історичні та культурні об’єкти міста.
- Станом на 13 серпня було відомо про 89 загиблих. Таким чином це стихійне лихо стало найбільшим за кількістю жертв у США за більш ніж століття.
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