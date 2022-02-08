Кількість загиблих внаслідок шторму "Бацірай" на Мадагаскарі зросла до 20

Про це пише Сіньхуа.



Циклон "Бацірай" охопив Мадагаскар 5-6 лютого. Унаслідок нього загинуло щонайменше 20 людей, понад 69 тис. мешканців країни були евакуйовані.



Прогнозується, що через подальші зсуви та підвищення рівня води в річках і каналах вимушеними переселенцями можуть стати ще 150 тис. людей.



Представниця Всесвітньої продовольчої програми на Мадагаскарі додала, що негода знищила джерела доходу простраждалих родин, унаслідок чого економічна ситуація в країні погіршиться.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що циклон "Бацірай" забрав життя щонайменше 10 людей.

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