Кількість загиблих внаслідок шторму "Бацірай" на Мадагаскарі зросла до 20
На Мадагаскарі кількість жертв через циклон "Бацірай" зросла до мінімум 20 людей, ще майже 70 тис. мешканців евакуювали
Про це пише Сіньхуа.
Циклон "Бацірай" охопив Мадагаскар 5-6 лютого. Унаслідок нього загинуло щонайменше 20 людей, понад 69 тис. мешканців країни були евакуйовані.
Прогнозується, що через подальші зсуви та підвищення рівня води в річках і каналах вимушеними переселенцями можуть стати ще 150 тис. людей.
Представниця Всесвітньої продовольчої програми на Мадагаскарі додала, що негода знищила джерела доходу простраждалих родин, унаслідок чого економічна ситуація в країні погіршиться.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що циклон "Бацірай" забрав життя щонайменше 10 людей.
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