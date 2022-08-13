Кількість жертв обстрілу Краматрська зросла до трьох
Окупанти 12 серпня знову обстріляли Краматорськ, відразу було виявлено 2 загиблих, ще одна людина померла у лікарні
Про це повідомив міський голова міста Олександр Гончаренко.
"Поранена жінка після обстрілу Краматорська померла у лікарні", - зазначив мер міста.
- Нагадаємо, вчора, 12 серпня, окупанти вкотре обстріляли Краматорськ. Обстрілом пошкоджено щонайменше 20 будинків, зайнялася пожежа у приватному секторі. За оперативною інформацією, стало відомо про двох загиблих і 13 поранених цивільних.
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