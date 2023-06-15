Про це він написав у телеграмі.

"На жаль, жертв ракетного удару, який завдали окупанти по мирних кварталах Кривого Рогу позавчора, стало 13", - йдеться у повідомленні.

Мер повідомив, що сьогодні, о 16:50, від опіків, несумісних із життям, помер Сергій Кузьмич Гуриця, 1985 року народження.

Чоловік працював монтажником на одному із підприємств Кривого Рогу, був доставлений до лікарні з палаючої п'ятиповерхівки. Вілкул зазначив, що всі ці дні лікарі боролися за життя постраждалого.