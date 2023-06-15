Кількість жертв ракетного удару росіян по Кривому Рогу в ніч на 13 червня зросла до 13
Мер Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що кількість загиблих від російського ракетного удару по місту 13 червня зросла до 13
Про це він написав у телеграмі.
"На жаль, жертв ракетного удару, який завдали окупанти по мирних кварталах Кривого Рогу позавчора, стало 13", - йдеться у повідомленні.
Мер повідомив, що сьогодні, о 16:50, від опіків, несумісних із життям, помер Сергій Кузьмич Гуриця, 1985 року народження.
Чоловік працював монтажником на одному із підприємств Кривого Рогу, був доставлений до лікарні з палаючої п'ятиповерхівки. Вілкул зазначив, що всі ці дні лікарі боролися за життя постраждалого.
- Вночі, 13 червня, росіяни обстріляли Кривий Ріг - влучили у цивільні об'єкти, зокрема у житловий п'ятиповерховий будинок, багато людей опинилися під завалами. Станом на 14 червня було відомо про 12 загиблих, цей день у місті було оголошено днем жалоби
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