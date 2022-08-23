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Кільця, червона пляма та північне сяйво. Телескоп "Джеймс Вебб" зробив докладні фото Юпітера

23 серпня, 2022 вiвторок
05:57
Наука Юпітер

Два нових зображення Юпітера, зроблені космічним телескопом "Джеймс Вебб", докладно демонструють особливості планети

Про це повідомляє NASA.

Зображення було отримано камерою телескопа ближнього інфрачервоного діапазону, яка використовує інфрачервоне випромінювання для виявлення об'єктів у космосі.

Перше зображення Юпітера є композицією, що показує найбільшу планету Сонячної системи на "чорному тлі космосу" із завихреннями різних кольорів, що вказують на турбулентну атмосферу Юпітера.

Яскраво-жовтогарячі свічення вгорі і внизу планети показують північне і південне сяйво Юпітера відповідно, розташовані на обох полюсах.

На зображенні також показана знаменита велика червона пляма, яка, за даними NASA, може виробляти вітер зі швидкістю понад 400 км на годину та в 1,3 рази більша за діаметр Землі.

Велика червона пляма та інші хмарні утворення мають білий колір, оскільки відбивають велику кількість сонячного світла.

На другому зображенні показаний ширший вид Юпітера, включаючи його кільця, які, за даними космічного агентства, в мільйон разів слабші за планету.

Також видно два внутрішні супутники Юпітера — Адрастея та Амальтея, які розташовані в крайньому лівому кутку кілець.

За даними Європейського космічного агентства, спостереження мають дати більше інформації про "внутрішнє життя" Юпітера. Це, у свою чергу, допоможе вченим зрозуміти поведінку газових гігантів за межами Сонячної системи.

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