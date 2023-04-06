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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Кінець епохи "буферних зон"

Ілія Куса
6 квітня, 2023 четвер
14:06
Погляд Ілія Куса

Фінляндія офіційно стала 31 країною-членом НАТО. На практиці це не вплине на ситуацію в Україні найближчим часом

Утім, вступ Фінляндії до Альянсу матиме вплив глобально на декілька важливих аспектів, переконаний Ілія Куса, експерт Українського інституту майбутнього:

Перше. Завершилася епоха нейтралітету Фінляндії, того самого, який у 1947 році дозволив фінам зберегти незалежність та включитися у новий повоєнний статус-кво у Європі, між Заходом і СРСР. Після 1991 року Фінляндія не стала відмовлятися від цієї функції, і їхній нейтралітет лишався важливим принципом зовнішньої політики, який зберігав певний баланс сил у Європі, але тепер уже між Заходом і пострадянською Росією. Відмова від нейтралітету завершує цілу епоху, і суттєво змінює геополітичний баланс між РФ та Заходом на користь останнього.

Завершилася епоха нейтралітету Фінляндії, того самого, який у 1947 році дозволив фінам зберегти незалежність та включитися у новий повоєнний статус-кво у Європі, між Заходом і СРСР

Друге. Вступ Фінляндії до НАТО призводить до переформатування старої архітектури безпеки у Європі, заснованої на домовленостях 1980-2000-х років. Фінський нейтралітет був одночасно спадком "холодної війни" та намаганнями сторін розбудувати новий баланс з Росією після 1991 року. Відтепер, можна сміливо говорити про "смерть" старої архітектури безпеки, і початок процесу докорінної зміни балансу сил: проміжного посилення країн НАТО та остаточної ліквідації "буферних зон", які відділяли Росію та Захід.

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Можна сміливо говорити про "смерть" старої архітектури безпеки, і початок процесу докорінної зміни балансу сил: проміжного посилення країн НАТО та остаточної ліквідації "буферних зон", які відділяли Росію та Захід

Третє. Вступ Фінляндії до НАТО загострює ситуацію в Арктиці, де між Росією і Заходом триває суперечка щодо розподілення місцевих ресурсів та побудови нової логістики через Північний Льодовитий океан. Фактично, після вступу Швеції до НАТО у РФ не залишиться нейтральних держав у цьому регіоні, що звужує для Кремля можливості маневрування та простір для переговорів, а відтак веде до загострення конкуренції за Арктику.

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Четверте. Розширення НАТО фактично додало Альянсу нового-старого сенсу існування, новий функціонал, який відтепер актуалізував роль НАТО як західної інституції у системі глобальної безпеки. Це також дозволить США розвивати Альянс на глобальному рівні, користуючись протистоянням із РФ, зокрема розширюючи кількість країн, інтегрованих із НАТО у тій чи іншій формі, у тому числі за межами Європи.

Для України розширення НАТО на Фінляндію не створює негайних наслідків для війни з Росією. У довготерміновій перспективі, утім, посилення НАТО шляхом послаблення Росії дозволить Україні зміцнити свої позиції у Східній Європі та загалом на пострадянському просторі, який поступово переходить у постросійський простір.

Джерело

Про автора. Ілія Куса, експерт-міжнародник

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