По-перше, це свідчить про здатність НАТО оперативно реагувати на виклики, які виникають у світі. Адже Фінляндія та Швеція були нейтральними країнами під час холодної війни. Але після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну вони вирішили формалізувати свої теплі відносини з Альянсом, який досить швидко пішов назустріч.

Сухопутний кордон НАТО і РФ збільшиться практично вдвічі. І це свідчить, що Росія наплювала собі в щі

По-друге, сухопутний кордон НАТО і РФ збільшиться практично вдвічі. І це свідчить, що Росія наплювала собі в щі. Виходить, що ядерна держава підвищує загрозу собі з боку військово-політичного блоку (який у Росії називають ворожим) – і практично підставляється під прямий удар по рідному місту Путіна. Адже від російсько-фінського кордону до Петербурга лише 70 км.

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По-третє, все, що відбувається, має стати уроком для України, євроатлантичний шлях якої розпочався ще в липні 1997 року, коли було підписано Хартію про особливе партнерство між Україною та НАТО. І наш шлях до Альянсу триває, я б сказав, непристойно довго. І невідомо й досі, коли він завершиться.

Наш шлях до Альянсу триває, я б сказав, непристойно довго. І невідомо й досі, коли він завершиться

Слід звернути увагу на те, що Швеція втратила темп на шляху до НАТО через позицію Туреччини. Можливо також через позицію Угорщини в майбутньому. І це також слід враховувати за власної євроатлантичної інтеграції.

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Так, НАТО розширюється. Так, це свято насамперед для Фінляндії, яка стане 31-ю країною — членом Північноатлантичного альянсу. Але поки що свято не на нашій вулиці. Для нас це, скоріше, важливий урок.

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Про автора. Євген Магда, політолог

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