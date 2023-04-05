Специфічна "фінляндизація" Росії
Рішення про офіційний вступ Фінляндії до НАТО 4 квітня має низку компонентів, на які варто звернути увагу
По-перше, це свідчить про здатність НАТО оперативно реагувати на виклики, які виникають у світі. Адже Фінляндія та Швеція були нейтральними країнами під час холодної війни. Але після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну вони вирішили формалізувати свої теплі відносини з Альянсом, який досить швидко пішов назустріч.
Сухопутний кордон НАТО і РФ збільшиться практично вдвічі. І це свідчить, що Росія наплювала собі в щі
По-друге, сухопутний кордон НАТО і РФ збільшиться практично вдвічі. І це свідчить, що Росія наплювала собі в щі. Виходить, що ядерна держава підвищує загрозу собі з боку військово-політичного блоку (який у Росії називають ворожим) – і практично підставляється під прямий удар по рідному місту Путіна. Адже від російсько-фінського кордону до Петербурга лише 70 км.
Читайте також: Путін заштовхує Росію в Євразію
По-третє, все, що відбувається, має стати уроком для України, євроатлантичний шлях якої розпочався ще в липні 1997 року, коли було підписано Хартію про особливе партнерство між Україною та НАТО. І наш шлях до Альянсу триває, я б сказав, непристойно довго. І невідомо й досі, коли він завершиться.
Наш шлях до Альянсу триває, я б сказав, непристойно довго. І невідомо й досі, коли він завершиться
Слід звернути увагу на те, що Швеція втратила темп на шляху до НАТО через позицію Туреччини. Можливо також через позицію Угорщини в майбутньому. І це також слід враховувати за власної євроатлантичної інтеграції.
Читайте також: Росія: привид громадянської війни
Так, НАТО розширюється. Так, це свято насамперед для Фінляндії, яка стане 31-ю країною — членом Північноатлантичного альянсу. Але поки що свято не на нашій вулиці. Для нас це, скоріше, важливий урок.
Про автора. Євген Магда, політолог
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.9
Купівля 36.9Продаж 37.83
-
EUR
Купівля 39.94Продаж 40.85
- Актуальне
- Важливе