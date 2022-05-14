Кінґ заявив, що Путін недооцінив Україну
Американський письменник Стівен Кінґ заявив, що президент РФ Володимир Путін думав, що в Україні має справу з песиком, але отримав росомаху
Про це він написав у твітері.
"Путін припускав, що має справу з кімнатним песиком. Натомість він отримав росомаху. Слава Україні!", - зазначив письменник.
- У березні Стівен Кінґ звернувся до президента РФ і заявив, що Україна знекровить його та спустошить скарбницю.
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