Кінґ заявив, що Путін недооцінив Україну

Про це він написав у твітері.

"Путін припускав, що має справу з кімнатним песиком. Натомість він отримав росомаху. Слава Україні!", - зазначив письменник.

У березні Стівен Кінґ звернувся до президента РФ і заявив, що Україна знекровить його та спустошить скарбницю.

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