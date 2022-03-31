Стівен Кінґ Путіну: "Продовжуй. Україна знекровить тебе"
Відомий американський письменник у стилі жахів Стівен Кінґ звернувся до президента РФ
Відповідне звернення письменник опублікував у Twitter.
"Продовжуйте, Влад. Україна спустошить твою скарбницю і знекровить тебе, - написав Стівен Кінґ.
- Авторка Гаррі Поттера відповіла Путіну на його "критику" західної культури. Джоан Роулінг зауважила, що вбивці не вправі критикувати культуру
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