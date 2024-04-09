На одному диханні: 2 найкращі міні-серіали Netflix 2023 року

Все невидиме нам світло

All the Light We Cannot See (2023)

Режисер: Шон Леві

Актори: Луїс Хофман, Ларс Айдінгер, Арія Міа Лоберті, Марк Руффало

Жанр: драма, військовий, історія

Кількість епізодів: 4

Рейтинг imdb: 7.8

Наприкінці Другої світової війни доля зводить сліпу француженку та німецького солдата. Їхній таємний зв'язок стає променем світла серед жахів і мороку. Серіал знятий за мотивами роману "Все невидиме нам світло", за який його автор, американський письменник Ентоні Дорр, був удостоєний Пулітцерівської премії.

Перші дні

Those Who Stayed (2023)

Режисер: Артем Литвиненко, Павло Остріков, Валентин Шпаков

Актори: Олександр Рудинський, Роман Луцький, Тарас Цимбалюк

Жанр: драма

Кількість епізодів: 6

Рейтинг imdb: поки не сформовано

Міні-серіал із шести епізодів показує історії простих українців, які після 24 лютого 2022 року опинилися у надзвичайних умовах, але змогли переступити через страх та зберегти віру у майбутнє.

Перші дні – це перший український серіал, прем'єра якого відбулася безпосередньо на платформі Netflix.