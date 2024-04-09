На одному диханні: 2 найкращі міні-серіали Netflix 2023 року
Міні-серіали – це проєкти із 3-8 коротких серій із закінченим сюжетом, які можна подивитися від початку до кінця за один вечір. Ідеальний варіант для вихідних, коли не хочеться нікуди йти і можна комфортно влаштуватися перед екраном із солодощами та чаєм. Бажаємо гарного перегляду!
Все невидиме нам світло
All the Light We Cannot See (2023)
Режисер: Шон Леві
Актори: Луїс Хофман, Ларс Айдінгер, Арія Міа Лоберті, Марк Руффало
Жанр: драма, військовий, історія
Кількість епізодів: 4
Рейтинг imdb: 7.8
Наприкінці Другої світової війни доля зводить сліпу француженку та німецького солдата. Їхній таємний зв'язок стає променем світла серед жахів і мороку. Серіал знятий за мотивами роману "Все невидиме нам світло", за який його автор, американський письменник Ентоні Дорр, був удостоєний Пулітцерівської премії.
Перші дні
Those Who Stayed (2023)
Режисер: Артем Литвиненко, Павло Остріков, Валентин Шпаков
Актори: Олександр Рудинський, Роман Луцький, Тарас Цимбалюк
Жанр: драма
Кількість епізодів: 6
Рейтинг imdb: поки не сформовано
Міні-серіал із шести епізодів показує історії простих українців, які після 24 лютого 2022 року опинилися у надзвичайних умовах, але змогли переступити через страх та зберегти віру у майбутнє.
Перші дні – це перший український серіал, прем'єра якого відбулася безпосередньо на платформі Netflix.
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