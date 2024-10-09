A Different Man (Інша людина) психологічний трилер з Себом Станом вже в кінотеатрах
З 4 жовтня 2024 року в кінотеатрах вийшов кінофільм A Different Man (Інша людина). Для шанувальників творчості актора Себа Стана та любителів трилерів
"Інша людина"
Психологічний трилер з Себастьяном Стеном у головній ролі в фільмі Аарона Шімберга.
Прем’єра фільму відбулася 21 січня 2024 року на фестивалі "Санденс". Фільм отримав рейтинг Rotten Tomatoes у 84% і розповідає про Едварда, амбітного актора, який переніс операцію з реконструкції обличчя, щоб перетворити свою зовнішність на більш нормальну. Однак його мрія врешті-решт перетворюється на кошмар, коли роль, яку він мав грати, втрачається, і він стає одержимий її поверненням.
"Інша людина" в кінотеатрах з 4 жовтня 2024 року.
В ролях: Себастіан Стен, Ренате Рейнсве, Адам Пірсон, Оуен Клейн, Малачі Вейр, Лиана Ранси, Джон Кітінг, Даг Баррон, Чарлі Корсмо та інші.
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