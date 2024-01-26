Актор російського серіалу "Слово пацана" Кологривий потрапив до "Миротворця"

Дані зʼявилися на сайті "Миротворець".

29-річного російського актора Микиту Кологривого внесли до бази Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку за пропагування війни. Росіянин, який знявся в серіалі "Слово пацана", публічно підтримав російську агресію та вбивства громадян України.

У відеозверненні, яке він записав до російських окупантів під час зйомок нового пропагандистського фільму "У серпні 44-го", Кологривий подякував за можливість "у безпеці займатися творчістю", поки вони вбивають українців.

На сайті "Миротворець" також зазначають, що актор порушив державний кордон України, відвідавши анексований Крим.

