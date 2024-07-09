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Disney працює над продовженням фільму 2006 року "Диявол носить Prada"

9 липня, 2024 вiвторок
12:05
Кіно "Диявол носить Prada"

Студія Disney розробляє другу частину популярного фільму 2006 року "Диявол носить Prada", проте чи з'являться на екрані зірки оригінальної стрічки Меріл Стріп та Енн Гетевей, наразі невідомо

Зміст

Про це пише Variety.

Американська комедійна драма за однойменною книгою Лорен Вайсбергер "Диявол носить Prada" отримає продовження через майже 20 років після виходу оригінального фільму. У стрічці 2006 року зіграла Енн Гетевей у ролі Енді Сакс, молодої випускниці коледжу, яка приїхала до Нью-Йорку й отримала роботу молодшої асистентки владної і вимогливої Міранди Прістлі, головної редакторки відомого модного журналу, роль якої виконала Меріл Стріп.

Сценаристка оригінального фільму Алін Брош Маккенна веде переговори про повернення до написання наступної частини. Проте, хто з оригінального акторського складу повернеться у другому фільмі, невідомо.

Зазначається, що сюжет розповідатиме про те, як Прістлі веде свою кар’єру на тлі занепаду традиційного видання журналів. Вона зіткнеться з героїнею Емілі Блант, яка тепер є високопоставленою керівницею.

Знятий на основі роману Лорен Вайсбергер 2003 року про жахливий досвід молодої жінки, яка працювала в модному журналі, фільм "Диявол носить Prada" став касовим хітом, заробивши $326,7 млн у прокаті. Стрічка також принесла Меріл Стріп "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль у комедії, а також номінацію на премію "Оскар". Дизайнерка Патриція Філд також була номінована на "Оскар" за дизайн костюмів до фільму.

Раніше шанувальники міркували, чи це завершення історії для Міранди, Енді та Емілі. Тріо акторок привернуло увагу публіки до фільму, нещодавно возз’єднавшись на сцені на лютневій церемонії нагородження SAG Awards. Гетевей і Блант також нещодавно згадали про створення фільму, переглянувши деякі знакові моменти.

"У нас просто був вибух радості від того фільму. Я не знаю, чи хтось із нас знав, що це стане тим, чим воно стало. Фільм цитують мені щотижня. Це фільм, який змінив моє життя", - зазначила Блант під час розмови з Гетевей.

Теги:
Культура
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