Два українські фільми візьмуть участь у кінофестивалі в Литві

Про це повідомляє Держкіно.

Українське кіно буде представлене на одному з найбільших європейських кінофестивалів - Scanorama. Захід проходитиме з 7 по 21 листопада у Литві.

Цьогоріч кінофестиваль відбудеться вже 21-го разу. У програмі будуть представлені дві українські стрічки. Комедійно-драматичний фільм "Редакція" Романа Бондарчука покажуть у програмі Crossing Europe.

Стрічку представлять у двох містах Литви: 9 листопада у Вільнюсі і

13 листопада у Каунасі.

Це другий повнометражний ігровий фільм режисера після стрічки "Вулкан", за яку Бондарчук здобув Шевченківську премію у 2019 році.

​​Сюжет фільму розгортається у південному містечку на Херсонщині. Науковець природничого музею Юра стає свідком навмисного підпалу лісу. У його руках опиняються докази, що можуть змінити хід подій. Прагнучи розповісти правду про лісові пожежі, він починає працювати в редакції місцевої газети. Однак натомість опиняється у вирі фейкових новин і корупційних схем. На носі вибори мера, і головний кандидат роздає передвиборчі обіцянки попри те, що перебуває в комі.

Драма з елементами комедії "Редакція" була знята у 2021 році на Херсонщині. Стрічка створена у копродукції Німеччини, Словаччини та Чехії за підтримки державного агентства України з питань кіно.

Фільм "Мирні люди" Оксани Карпович візьме участь у Головному конкурсі. Його покажуть у Вільнюсі 14 та 17 листопада, а також 16 листопада у Каунасі.

Фільм "Мирні люди" є спробою знайти відповідь через показ двох паралельних світів.

"Камера фіксує образи руйнації в неспішних кадрах, на яких ми бачимо українські села, міста, будинки та автомагістралі після їх звільнення від російської окупації. Ми уважно дивимося – не в безодню руйнування і смерті, а радше в пейзажі, які знову наповнюються життям. Це дає надію та допомагає врівноважити нормалізацію медіа жаху", - йдеться в анотації.

Scanorama щорічно проходить з 2003 року у Вільнюсі, а також у містах Каунас, Клайпеда, Паневежис, Шяуляй, Маріямполь та Вісагінас, презентуючи різноманітні європейські фільми від незалежних до комерційно успішних.