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Фільм "Джамала: Пісні свободи" переміг на фестивалі корпоративного кіно в Каннах

Дар'я Тарасова
1 жовтня, 2024 вiвторок
11:07
Кіно Джамала

Документальна стрічка Jamala. Songs of freedom ("Джамала: Пісні свободи") здобула перемогу на міжнародному фестивалі в Каннах в категорії "Людські проблеми та соціальні питання"

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Про це Джамала повідомила у себе на facebook.

Документальний фільм "Голосу Америки" та української співачки кримськотатарського походження Сусани Джамаладінової, більш відомої як Джамала, здобув нагороду Cannes Corporate Media & TV Awards. Стрічка Jamala. Songs of freedom ("Джамала: Пісні свободи") отримала "Золотого дельфіна" міжнародного фестивалю, присвяченого корпоративним фільмам, онлайн-медіа та телепродукції, який проходить кожного жовтня в Каннах, Франція.

"Читаю і не можу повірити в це. З майже 800 заявок із 46 країн журі Канн обрало саме цей фільм, який переміг і отримав "Золотого дельфіна" у категорії Human Concerns and Social Issues ("Людські проблеми та соціальні питання"). Дякую всій команді "Голосу Америки", журналістці та авторці Бет Мендельсон, продюсеру Аміш Срівастава, а також особливу подяку хотілось би висловити Мирославі Гонгадзе за ідею та допомогу в її реалізації", - написала співачка.

Фільм "Джамала: Пісні свободи" розповідає історію виконавиці й авторки пісень з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, про "три роки втрат, болю, страждань, очікувань та невизначеності". Артистка зазначає, що це стрічка про кожного українця і про відчайдушну боротьбу України за свободу.

"Пам'ятаю, як під час однієї з репетицій, коли я співала ARAFAT DAĞINDAN, Бет зайшла і запитала: "А що тут зараз відбулося, я втратила дар мови й мені здається, що я опинилася десь на іншій планеті, мене віднесло десь далеко". Цей кадр зберігся навіть у фільмі. І це так символічно, що саме в день презентації відео на цю пісню у Києві, фільм "Джамала: Пісні свободи" перемагає у Каннах", - поділилась Джамала.

Теги:
Культура
Канни
кінофестиваль
Війна з Росією
Джамала
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