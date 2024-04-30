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Найкращі фільми усіх часів про казино

30 квітня, 2024 вiвторок
22:00
Кіно Казино

Фільми на тему казино стали популярними у Голлівуді у 1930-х роках і досі мають величезну популярність у глядачів та кінематографістів

Казино (1995)

Казино" - класичний фільм про азартні ігри, що зображає жорстокий світ Лас-Вегаса в 1970-х роках, знятий Мартіном Скорсезе. У головних ролях знялися Роберт Де Ніро, Джо Пеші та Шерон Стоун. 

Головний герой фільму – Сем "Ейс" Ротштейн (Роберт Де Ніро), професійний азартний гравець єврейсько-американського походження, якому доручають керувати казино для мафії…

 

Одинадцять друзів Оушена: Ризикована гра (2001)

"Одинадцять друзів Оушена: Ризикована гра" - американська комедія 2001 року про пограбування казино. Режисер Стівен Содерберг зняв фільм за участю всіх зірок, включаючи Джорджа Клуні, Бреда Пітта та Метта Деймона. Вже такий склад акторів мав гарантувати фільму успіх…

 

Казино "Рояль" (2006)

Казино "Рояль" - двадцять перша частина серії фільмів про Джеймса Бонда, що вийшла на екрани у 2006 році. У головній ролі агента 007 - Деніел Крейг. Агент Бонд повинен виконати ще одне завдання. Цього разу він має розорити Ле Шифра (Мадс Міккельсен), відомого фінансиста терористів, граючи у покер у Чорногорії…

 

21 (2008)

"21" - один із найкращих фільмів про гру в блекджек, знятий режисером Робертом Лукетикою. Він заснований на реальній історії команди блекджека Массачусетського технологічного інституту в 1990-х роках і є адаптацією книги Бена Мезріча "Bringing Down the House"...

 

Похмілля у Вегасі (2009)

Фільм "Похмілля у Вегасі" - обов'язковий для перегляду для будь-якого любителя казино та комедій. Це історія друзів, які проводять вечірку перед весіллям свого приятеля Дага в Лас-Вегасі. Після цілої ночі веселощів друзі прокидаються вранці й нічого не пам'ятають. Тому вони намагаються відтворити події минулої ночі, перш ніж повернутись додому…

Теги:
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Суспільство
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