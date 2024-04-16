Фільми про трагічні та ліричні історії кохання, засновані на реальних подіях
Кохання й любов - це те, заради чого часто живе в цьому світі людина. Кожна історія - кохання, як окремий кінофільм. Та не всі ці історії увійшли в історію завдяки кінематографу. Окремі з них ми підібрали для вас
"Біла Масаї", 2005
IMDb: 6,5
Історія про дівчину на ім'я Карола. Під час подорожі Африкою вона закохується у воїна-масаї. Пара одружується, і Карола залишається з коханим в Африці. Фільм знято за мотивами автобіографічного роману Коріни Хофман…
"Стівен Хокінг. Історія всього", 2014
IMDb: 7,7
Фільм про життя та наукові досягнення відомого світового вченого Стівена Хокінга. В основі сюжету – мемуари, написані його дружиною Джейн Хокінг. Страшний діагноз чоловіка не налякав Джейн, і жінка продовжувала допомагати чоловікові…
"Сід та Ненсі", 1986
IMDb: 7,1
Слоганом до фільму стала фраза: "Кохання вбиває". В основі сюжету — історія бас-гітариста легендарного панк-гурту “Sex Pistols” Сіда Вішеса та його коханої Ненсі. Це драма про музику, життя та смерть, розчарування й свободу…
"Фріда", 2002
IMDb: 7,4
Картина розповідає про відому в світі мексиканську художницю Фріду Кало. Крім історії її життя, сюжет розповість про відносин Фріди та її чоловіка. Їх пара стала однією з найбільш обговорюваних серед бомонду й у світі простих людей…
"Ігри розуму", 2001
IMDb: 8,2
Драма, заснована на історії життя відомого вченого Джона Форбса Неша. Любовна лінія у фільмі - прекрасна. Окрім випробувань, з якими зіткнувся герой, глядач бачить надпотужну підтримку від його дружини Алісії…
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.36 Купівля 39.36Продаж 39.87
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.75
- Актуальне
- Важливе