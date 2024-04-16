Фільми про трагічні та ліричні історії кохання, засновані на реальних подіях

"Біла Масаї", 2005

IMDb: 6,5

Історія про дівчину на ім'я Карола. Під час подорожі Африкою вона закохується у воїна-масаї. Пара одружується, і Карола залишається з коханим в Африці. Фільм знято за мотивами автобіографічного роману Коріни Хофман…

"Стівен Хокінг. Історія всього", 2014

IMDb: 7,7

Фільм про життя та наукові досягнення відомого світового вченого Стівена Хокінга. В основі сюжету – мемуари, написані його дружиною Джейн Хокінг. Страшний діагноз чоловіка не налякав Джейн, і жінка продовжувала допомагати чоловікові…

"Сід та Ненсі", 1986

IMDb: 7,1

Слоганом до фільму стала фраза: "Кохання вбиває". В основі сюжету — історія бас-гітариста легендарного панк-гурту “Sex Pistols” Сіда Вішеса та його коханої Ненсі. Це драма про музику, життя та смерть, розчарування й свободу…

"Фріда", 2002

IMDb: 7,4

Картина розповідає про відому в світі мексиканську художницю Фріду Кало. Крім історії її життя, сюжет розповість про відносин Фріди та її чоловіка. Їх пара стала однією з найбільш обговорюваних серед бомонду й у світі простих людей…

"Ігри розуму", 2001

IMDb: 8,2

Драма, заснована на історії життя відомого вченого Джона Форбса Неша. Любовна лінія у фільмі - прекрасна. Окрім випробувань, з якими зіткнувся герой, глядач бачить надпотужну підтримку від його дружини Алісії…