Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Фільми про трагічні та ліричні історії кохання, засновані на реальних подіях

Фільми про трагічні та ліричні історії кохання, засновані на реальних подіях

16 квітня, 2024 вiвторок
19:00
Кіно Сід і Ненсі

Кохання й любов - це те, заради чого часто живе в цьому світі людина. Кожна історія - кохання, як окремий кінофільм. Та не всі ці історії увійшли в історію завдяки кінематографу. Окремі з них ми підібрали для вас

"Біла Масаї", 2005

IMDb: 6,5

Історія про дівчину на ім'я Карола. Під час подорожі Африкою вона закохується у воїна-масаї. Пара одружується, і Карола залишається з коханим в Африці. Фільм знято за мотивами автобіографічного роману Коріни Хофман…

 

"Стівен Хокінг. Історія всього", 2014

IMDb: 7,7

Фільм про життя та наукові досягнення відомого світового вченого Стівена Хокінга. В основі сюжету – мемуари, написані його дружиною Джейн Хокінг. Страшний діагноз чоловіка не налякав Джейн, і жінка продовжувала допомагати чоловікові…

 

"Сід та Ненсі", 1986

IMDb: 7,1

Слоганом до фільму стала фраза: "Кохання вбиває". В основі сюжету — історія бас-гітариста легендарного панк-гурту “Sex Pistols” Сіда Вішеса та його коханої Ненсі. Це драма про музику, життя та смерть, розчарування й свободу…

 

"Фріда", 2002

IMDb: 7,4

Картина розповідає про відому в світі мексиканську художницю Фріду Кало. Крім історії її життя, сюжет розповість про відносин Фріди та її чоловіка. Їх пара стала однією з найбільш обговорюваних серед бомонду й у світі простих людей…

 

"Ігри розуму", 2001

IMDb: 8,2

Драма, заснована на історії життя відомого вченого Джона Форбса Неша. Любовна лінія у фільмі - прекрасна. Окрім випробувань, з якими зіткнувся герой, глядач бачить надпотужну підтримку від його дружини Алісії…



 
Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Читайте також:
Дональд Трамп
14 квітня, 2024 неділя
Трамп розвернувся в бік України, бо йому потрібні голоси прихильників Ніккі Гейлі: пояснює політолог Саакян
Дональд Трамп
15 квітня, 2024 понедiлок
Вперше в історії США експрезидент став фігурантом кримінальної справи: Трампа судитимуть за звинуваченнями у приховуванні виплат порнозірці
Частина, яка, схоже, була зроблена в Китаї в січні, була в іранському безпілотнику
16 квітня, 2024 вiвторок
У Білому домі пояснили, чому не збивають іранські дрони в Україні, як це зробили в Ізраїлі
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.36
    Купівля 39.36
    Продаж 39.87
  • EUR
    Купівля 41.97
    Продаж 42.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
16 квітня
19:17
Румунія, прапор Румунії
У Румунії побільшало шпигунів з РФ: вони були зокрема серед біженців з України, - CSAT
19:16
Маріуполь
Росія перекинула в Маріуполь велику кількість військових, - "Атеш"
18:50
Rheinmetall
Литва домовилась з Rheinmetall про будівництво заводу з виробництва боєприпасів
18:50
ПАРЄ
Підтримка відновлення України за рахунок активів РФ: ПАРЄ одноголосно ухвалила резолюцію
18:46
Октоберфест
На Октоберфесті не дозволять вживання марихуани
18:44
Дуда може зустрітися з Трампом цього тижня
18:40
Матвій Пономаренко, УПЛ, "Динамо" - ЛНЗ
Клуби АПЛ зацікавились 18-річним талантом з "Динамо", - ЗМІ
18:33
Ексклюзив
РФ зруйнувала Трипільську ТЕС
Patriot не може брати таку ціль: авіаційний експерт Криволап розповів, чим РФ знищила Трипільську ТЕС
18:32
відключення електроенергії
"Зима буде викликом": очільник Міненерго Галущенко заявив, що Україна втратила 7 ГВт генерації
18:16
Франція
Франція запросила РФ на 80-ту річницю висадки в Нормандії. Кремль заявив, що не в курсі
18:12
Данило Гетманцев
Гетманцев про петицію щодо спрямування коштів із телемарафону на ЗСУ: "Відверта дичина"
18:11
На фото: Спартак Суббота
Спартак Суббота повідомив про заручини з 24-річною моделлю
18:02
OPINION
Олексій Мустафін
Жандарми й профурсетки
18:01
Євросолідарність
"Євросолідарність" вимагає протягом 48 годин зібрати Раду і викликати урядовців для звіту щодо ситуації в енергетиці
17:59
Бердянськ
Росіяни хочуть створити в одній зі шкіл окупованого Бердянська загін "рятувальників", - очільниця МВА Галіцина
17:58
Ексклюзив
Defense Express: росіяни вважають операцію на Бахмутському напрямку трампліном для літнього наступу
17:57
застосунок Дія
В Україні запустять мультишеринг електронних документів через Дію
17:56
блекаут, вимкнення світла
Енергетики підготували графіки для відключення світла в Києві
17:48
Олег Гладковський
НАБУ оголосило в розшук колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського
17:28
Андрій Юсов
Україні відомо про майже 2 тис. літніх громадян, які стали жертвами насильницьких зникнень, - Юсов
17:25
відключення електроенергії
Влада розробила план відновлення енергосистеми Харківщини: Кубраков розкрив деталі
17:20
Оренбурзька область, Орськ, прорив дамби
У РФ очікують паводок у ще одному регіоні: влада рекомендує евакуацію міста Ішим
17:20
КПІ ім. Ігоря Сікорського
"Студентам КПІ заблокували картки для проходу в гуртожиток - для розблокування треба прийти в ТЦК": росіяни вигадали новий фейк
17:12
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Легенда "Арсеналу" накинувся на Зінченка: "Його помилки всіх дратують"
17:05
Ексклюзив
путін
Запрошення нелогічне: РФ немає чого робити на саміті миру, - політолог Левусь
16:55
пожежа на Волині
Окупанти атакували керованою авіабомбою селище на Харківщині: є поранені
16:49
Литва прапор
У Литві планують заборонити компаніям, які підтримують РФ, брати участь у державних закупівлях
16:47
Війна з Росією ЗСУ
Новим командувачем ОК "Південь" призначили генерала Шаповалова
16:44
мобілізація чеченців
Чеченців відправляють на війну в Україну за вживання алкоголю й наркотиків, - Спротив
16:39
вогонь, полум'я, пожежа
На ТОТ Запорізької області підірвали псевдодепутата "Єдиної Росії"
16:39
На фото: Джеймс Маккартні та Шон Оно Леннон
Сини Маккартні та Леннона Джеймс та Шон Оно випустили спільну пісню Primrose Hill та пропонують фанам знятися в кліпі
16:31
Ганна Маляр
Ексзаступниця Резнікова Маляр задекларувала зарплату на оборонному підприємстві: що відомо
16:24
Анналена Бербок
Очільниця МЗС Німеччини Бербок відвідає Ізраїль: закликатиме до деескалації
16:21
Володимир Путін
Путін провів телефонну розмову з президентом Ірану: говорили про конфлікт на Близькому Сході
16:11
Олександр Прокудін
На Херсонщині будують підземні лікарні, - голова ОВА
16:08
В Україні створили Корпус демінерів для виконання завдань на звільнених територіях
16:06
Молдова
Вступ Молдови в ЄС: Конституційний суд дозволив референдум, слово за парламентом
16:05
OPINION
Сергій Таран
Про наслідки удару Ірану по Ізраїлю
15:55
Дмитро Лубінець
Україна верифікувала 1700 цивільних заручників, яких утримує РФ, - Лубінець
15:54
заступнику голови Полтавської облради оголосили підозру
Подорожував ЄС під виглядом службового відрядження: заступнику голови Полтавської облради оголосили підозру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV