"Гладіатор 2": 27 листопада у кінотеатрах

"Гладіатор II" - 27 листопада в кінотеатрах

Через двадцять чотири роки після "Гладіатора" Рідлі Скотт повертається з новими мечами, сандалями та … носорогом. Так, цей рогатий ссавець цього разу потрапляє в Колізей, але це далеко не єдине нове доповнення. Пол Мескаль, Дензел Вашингтон і Педро Паскаль зіграють у цьому продовженні, дія якого відбувається через кілька десятиліть після подій оригінального фільму.

Люціус (Пол Мескаль), онук колишнього імператора та син Луцилли (Конні Нільсен) живе з дружиною та сином на північному узбережжі Африки. Вторгнення римлян на чолі з Маркусом (Педро Паскаль) призводить до того, що він стає рабом. Пам'ять про славетні бої гладіатора Максимуса змушує чоловіка теж стати гладіатором.