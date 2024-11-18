Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно "Гладіатор 2": 27 листопада у кінотеатрах

"Гладіатор 2": 27 листопада у кінотеатрах

Олена Чернінька
18 листопада, 2024 понедiлок
15:15
Кіно Гладіатор 2 - фільм

Попередньо, зйомки мали стартувати у травні 2023 року в місті Варзазат, Марокко. У зв'язку з цим, у квітні того ж року розпочалися підготовчі роботи зі зведення кінодекорацій. Знімальний процес розпочався у червні 2023 року

Зміст

"Гладіатор II" - 27 листопада в кінотеатрах

Через двадцять чотири роки після "Гладіатора" Рідлі Скотт повертається з новими мечами, сандалями та … носорогом. Так, цей рогатий ссавець цього разу потрапляє в Колізей, але це далеко не єдине нове доповнення. Пол Мескаль, Дензел Вашингтон і Педро Паскаль зіграють у цьому продовженні, дія якого відбувається через кілька десятиліть після подій оригінального фільму. 

Люціус (Пол Мескаль), онук колишнього імператора та син Луцилли (Конні Нільсен) живе з дружиною та сином на північному узбережжі Африки. Вторгнення римлян на чолі з Маркусом (Педро Паскаль) призводить до того, що він стає рабом. Пам'ять про славетні бої гладіатора Максимуса змушує чоловіка теж стати гладіатором.

Теги:
Відео
Новини
Суспільство
Культура
Читайте також:
Володимир Зеленський
Автор Віталій Бесараб
17 листопада, 2024 неділя
Рейтинг президента Зеленського падає: соціолог Єременко назвав головні причини
Ілон Маск
Автор Світлана Кравченко
17 листопада, 2024 неділя
Перша леді Бразилії вилаялася на Ілона Маска на заході G20: мільярдер відреагував
Путін
Автор Віталій Бесараб
16 листопада, 2024 субота
Портников пояснив, за яких умов Путін без вагань застосує ядерну зброю
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.67
  • EUR
    Купівля 43.43
    Продаж 44.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
18 листопада
16:00
OPINION
Удари вглиб Росії: логіка Байдена
15:55
РФ з артилерії обстріляла Костянтинівку: двоє загиблих, є поранені
15:52
Вимагали у військового $2,5 млн: СБУ затримала депутата місцевої ради Дніпропетровщини, який був лідером групи рекетирів
15:41
санкції проти Ірану
ЄС розширив санкції проти Ірану через військову підтримку РФ
15:29
Оновлено
Зеленський відвідав військових, які обороняють Покровськ
"Напружений напрямок": Зеленський відвідав військових, які обороняють Покровськ
15:24
Оновлено
РФ атакувала Одесу ракетою "Іскандер-М": відомо про 10 загиблих
15:20
Рустем Умєров
В Україні запровадять посаду військового омбудсмена
15:19
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:14
Ексклюзив
Ракетна атака на Одесу 18 листопада
Окупанти могли використати по Одесі балістичну ракету з касетною бойовою частиною, - "Інформаційний спротив"
15:14
Анджей Дуда
Це може бути переломним моментом у війні: Дуда прокоментував дозвіл США на удари ATACMS
15:11
Фільм про стосунки під час окупації Київщини "Медовий місяць" переміг на кінофестивалі у Франції
14:46
Альгис Раманаускас
У Литві звільнили телеведучого, який закликав забирати дітей у литовців, що споживають російський контент
14:35
Дональд Трамп
Трамп обрав на посаду глави Федеральної комісії звʼязку критика техногігантів Брендана Карра
14:06
Габріелюс Ландсбергіс
"Нам усім потрібна нова стратегія": очільник МЗС Литви Ландсбергіс закликав ЄС переглянути свій підхід до підтримки України
14:01
OPINION
Чому не буде "Мінська-3"?
13:42
Саміт ЄС, Жозеп Боррель
"Мій останній заклик до колег: будьте згуртованішими": Боррель закликав ЄС не зволікати з прийняттям рішень щодо України
13:39
Жозеп Боррель
ЄС виділить €100 млн на підтримку організацій громадянського суспільства Грузії, - Боррель
13:18
Гладіатор ІІ
"Гладіатор 2" у перший вікенд прокату встановив рекорд міжнародних касових зборів
13:09
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що дозвіл США Україні на удари ATACMS "стане витоком напруженості"
13:01
PR
Оренда елітного броньованого авто в Україні
12:55
Путін, Сальдо, Пушилін, Пасічник, Балицький
Путін зустрівся зі своїм ставлеником на ТОТ Запоріжжя Балицьким
12:50
На Дніпропетровщині вночі загорілась кінна ферма: загинули понад 140 тварин
12:40
Андрій Хливнюк
Хливнюк відмовився від міжнародної премії Магнітського, оскільки її лауреаткою стала і Навальна
12:39
Огляд
Майк Тайсон - Джейк Пол
Тайсон програв блогеру, Трамп став зіркою турніру UFC 309, а володар "Золотого м'яча" поїхав на турнір до РФ. Головні новини світового спорту за тиждень
12:35
Оновлено
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган під час саміту G20 планує представити свій план заморозки війни в Україні: у Кремлі відреагували
12:28
Китай
Китай закликав шукати політичне врегулювання війни в Україні після дозволу США бити ATACMS по РФ
12:16
Женя Галич з O.Torvald
"Не переварюю": Галич з O.Torvald назвав українських музикантів, чия творчість йому не подобається
12:14
осінь
Без опадів і до +14 °C: прогноз погоди в Україні на 19 листопада від Наталки Діденко
12:07
Ексклюзив
G20
"Не склалися особисті стосунки": політик Рибачук припустив, чому не запросили Зеленського на G20 до Бразилії
12:03
електроенергія
Діють планові графіки відключень: ситуація в енергосистемі 18 листопада
12:02
Російський дрон "Гербер"
"Мають іноземну електроніку": ГУР розкрило компонентну базу російського дрона "Гербера", що імітує "шахеди"
12:00
OPINION
Не чекати чарівника, якій закінчить війну
11:43
Дозвіл США на використання ракет ATACMS стосується лише Курської області РФ, - Axios
11:35
OPINION
блог Денис Прокопенко
Від бригад до дивізій та корпусів. Чи не варто змінити структуру війська?
11:23
Оновлено
електроенергія, відключення
Графіки досі аварійні: на Одещині частково відновили опалення, електро- та водопостачання
11:20
бюджет
Комітет Верховної Ради схвалив до другого читання проєкт держбюджету на 2025 рік
11:17
Ексклюзив
ракета "Циркон"
Це зараз не головна ракета для РФ: авіаексперт Криволап про застосування "цирконів" 17 листопада
11:01
Перші призовники з Маріуполя, Волновахи і ТОТ Запоріжжя примусово вступили на службу до лав армії РФ, - Андрющенко
11:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Дозвіл бити ATACMS по РФ – застереження для КНДР через відправку своїх солдатів. Акценти світових ЗМІ 18 листопада
10:59
Зараз проходять ВЛК: у Рівненському ТЦК прокоментували затримання музикантів Цибульської
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV