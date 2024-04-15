Яскраві художні фільми-номінанти на "Оскар-2024"

"Опенгеймер"

Про що фільм

Біографічний трилер, заснований на книзі Кая Берда та Мартіна Шервіна "Опенгеймер. Тріумф та трагедія Американського Прометея", розповідає про життя Роберта Оппенгеймера — творця атомної бомби. Картина охоплює ключові віхи біографії теоретика: навчання в Кембридзькому університеті, запуск Манхеттенського проєкту, випробування бомби "Трініті", перше використання смертоносної зброї у Хіросімі та Нагасакі, а також розслідування щодо вченого у повоєнні роки.

Режисер та актори

Байопік став дванадцятим з фільмів Крістофера Нолана - творця "Інтерстеллара", "Дюнкерка", "Мементо", "Початку", трилогії "Темний лицар" та інших відомих картин. Для проєкту британський режисер зібрав один із найзірковіших кастів в історії кінематографа. Самого Оппенгеймера на екрані виконав Кілліан Мерфі, який вперше з'явився в головній ролі в картині Нолана за шість їхніх спільних проєктів. Також у фільмі зіграли Емілі Блант, Метт Деймон, Роберт Дауні-мл., Флоренс П'ю, Джош Хартнетт, Девід Крамхолц, Бенні Сафді, Том Конті та Кеннет Брана.

"Барбі"

Про що фільм

Картина Грети Гервіг стала першою появою популярної іграшки компанії Mattel на великому екрані. У центрі сюжету — "стереотипна Барбі", яка мешкає у Барбіленді разом з іншими ляльками. Це безтурботний матріархальний світ, мешканці якого проводять час, граючи на пляжі та танцюючи на вечірках. Однак якось у Барбі з'являються неспокійні екзистенційні думки: вона починає замислюватися про сенс життя та неминучу смерть. Щоб повернутися до колишнього радісного існування, героїні доведеться вирушити у реальний світ і знайти свою господиню.

Режисер та актори

Режисером картини виступила Грета Гервіг — американська актриса та сценаристка, творець фільмів "Леді Берд" та "Маленькі жінки". Сценарій для "Барбі" вона написала разом зі своїм партнером Ноєм Баумбахом. Ролі Барбі та Кена у пригодницькій комедії дісталися Марго Роббі та Райану Гослінгу. До акторського складу також увійшли Америка Феррера, Кейт МакКіннон, Ісса Рей, Ріа Перлман та Вілл Феррелл.

"Вбивці квіткової повні"

Про що фільм

Кримінальна драма Мартіна Скорсезе заснована на подіях роману Девіда Грана "Вбивці квіткового місяця. Нафта. Гроші. Кров". Сюжет фільму розгортається в окрузі Осейдж, штат Оклахома, у 1910–1930-х роках. Виявлення великого родовища нафти у цих місцях робить багатим місцеве корінне населення, приваблює велику кількість білих бізнесменів. Незабаром в окрузі розпочинається серія вбивств представників племені осейджів, що призводить до масштабного розслідування ФБР.

Режисер та актори

"Вбивці квіткового місяця" - остання на сьогоднішній день робота легендарного Мартіна Скорсезе, творця "Славних хлопців", "Таксиста", "Відступників", "Казино" та безлічі інших знакових картин. На головні ролі у своєму опусі постановник обрав двох найулюбленіших акторів, з кожним з яких він зняв не менше 6 фільмів, — Роберта Де Ніро та Леонардо Ді Капріо. Також у картині зіграли Лілі Гледстоун, Джессі Племонс, Джон Літгоу, Брендан Фрейзер, Скотт Шеперд, Танту Кардинал та інші.

"Зона інтересів"

Про що фільм

В основі стрічки лежить однойменна книга Мартіна Еміса. Її сюжет розповідає реальну історію німецького офіцера СС Рудольфа Хесса та його дружини Гедвіґ, які виховували своїх дітей у фермерському будинку по сусідству з Освенцимом.

Режисер та актори

Режисером та сценаристом картини виступив Джонатан Глейзер ("Сексуальна тварюка", "Народження"). Головні ролі у картині виконали Сандра Хюллер ("Реквієм") та Крістіан Фрідель ("Біла стрічка", "Підірвати Гітлера").

"Минулі життя"

Про що фільм

Картина розповідає історію Нори і Хе Суна, які ще в дитинстві пізнали перше кохання. Їхнім мріям про спільне дорослішання не судилося збутися: Нора залишає Південну Корею і переїжджає до США разом із сім'єю. Там уже доросла героїня наново закохується і виходить заміж. Через 20 років з останньої зустрічі Нора і Хе Сун вирішують побачитися на один доленосний тиждень, який змусить їх замислитися про поняття любові і долі.

Режисер та актори

Режисером та сценаристкою картини виступила Селін Сон, яка в минулому працювала над серіалом "Колесо часу". Головні ролі у стрічці виконали Грета Лі ("Дівчатка"), Тео Ю ("Літо", "Рішення піти") та Джон Магаро ("Гра на пониження", "Академія „Амбрела“").

"Американське чтиво"

Про що фільм

Фільм знятий за романом Персіваля Еверетта Erasure. У центрі сюжету - письменник Телоніус Монк Еллісон, якого критикують за те, що його роботи "недостатньо чорні". У гонитві за успіхом він вирішує створити найстереотипніший псевдобіографічний роман про проблеми афроамериканців "Ми живемо у гетто". Книга стає бестселером, а сам Еллісон для автентичності починає вдаватися злочинцем, отримуючи все більше популярності та прибутку від свого обману.

Режисер та актори

Режисером фільму виступив Корд Джефферсон ("Зберігачі", "Станція одинадцята"). До акторського складу фільму увійшли Джеффрі Райт, Трейсі Елліс Росс, Еріка Александер, Леслі Аггамс, Стерлінг К. Браун, Майра Лукреція Тейлор, Джон Ортіс, Ісса Рей та Адам Броді.

"Бідні-нещасні"

Про що фільм

Стрічка, заснована на однойменному романі шотландського письменника Аласдера Грея, розповідає про долю "непостійної, надміру сексуальної, емансипованої жінки" Белли Бакстер. Їй пересадили мозок її ж дитини. Беллу повертає до життя її батько Годвін Бакстер - блискучий неортодоксальний вчений. Однак згодом героїні починає бракувати свободи, і вона вирішує втекти разом з адвокатом Дунканом.

Режисер та актори

"Бідні-нещасні" стали восьмим фільмом Йоргоса Лантімоса — автора стрічок "Лобстер", "Вбивство священного оленя", "Фаворитка" та "Ікло". Головні ролі у "Бідних-нещасних" зіграли Емма Стоун, Віллем Дефо та Марк Руффало.

"Залишені"

Про що фільм

Події фільму розгортаються на Різдво 1970 року у престижній школі у штаті Массачусетс. Єдині, хто залишається у навчальному закладі на святах, — це непопулярний вчитель Пол, проблемний підліток Ангус та кухарка Мері, яка втратила сина у В'єтнамі. Трійця формує незвичайний зв'язок та відкриває один одного з нових сторін.

Режисер та актори

Сценарій фільму написав Девід Хемінгсон ("Секрети на кухні"). Режисером стрічки виступив Олександр Пейн - дворазовий володар "Оскара" за сценарій фільмів "На узбіччі" та "Нащадки". Головні ролі у фільмі виконали Пол Джаматті ("Розлом Сан-Андреас", "Нокдаун"), Домінік Сесса та Давайн Джой Рендолф ("Убивства в одній будівлі", "Загублене місто").

"Анатомія падіння"

Про що фільм

"Анатомія падіння" розповідає про німецьку письменницю, яку звинувачують у вбивстві чоловіка. Чоловік упав зі скелі в Альпах, а єдиним свідком його смерті стає незрячий син і навіть він починає сумніватися в невинності матері.

Режисер та актори

Режисером фільму виступила Жюстін Тріє ("Спокуса", "У ліжку з Вікторією"). До акторського складу увійшли Сандра Хюллер, Сванн Арло, Міло Мачадо Гранер, Антуан Рейнарц, Самюель Тейс та інші.

"Маестро"

Про що фільм

Картина, присвячена життю великого американського композитора Леонарда Бернстайна, зокрема його взаєминам із дружиною Феліцією Монтеалегре Кон Бернстайн.

Режисер та актори

Постановником байопіка виступив актор Бредлі Купер. Продюсерами картини стали Мартін Скорсезе, Стівен Спілберг, Тодд Філліпс та сам Купер, який виконав у фільмі головну роль. Також на екрані з'явилися Кері Малліган та Джеремі Стронг.