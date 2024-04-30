Кращі фільми про письменників. Пропонуємо нашу підбірку
Пропонуємо до вашого перегляду цікавезну п’ятірку про життя письменників, про світ вигаданий та реальний
Голод
Sult
Данія, Швеція, Норвегія, 1966 рік
Драма, Артхаус
IMDb: 7.9
Дія відбувається у 1890 році у місті Християнії (нині Осло, Норвегія). Головний герой - жебрак і голодний письменник Понтус, який блукає вулицями у пошуках їжі, роботи та натхнення. Сюжет - це найвідоміша робота данського режисера Хеннінга Карлсена, заснована на романі норвезького письменника Кнута Гамсуна.
Фото: фото з загальнодоступних джерел
Закоханий Шекспір
Shakespeare in Love
Великобританія, США, 1998 рік
Драма, мелодрама, комедія
IMDb: 7.1
1593 рік, Лондон. У центрі оповіді – Вільям Шекспір, молодий драматург. Він взаємно закохується у прекрасну Віолу де Лессепс, велику шанувальницю його творів. Віола мріє бути актрисою, але у XVI столітті жінкам заборонено виходити на сцену. Щоб поринути у світ театру, дівчина переодягається у чоловічий одяг. Тим часом…
Годинник
The Hours
США, Великобританія, 2002 рік
Драма
IMDb: 7,6
Фільм розповідає про один день у житті трьох різних жінок, які страждають від депресії чи відчаю. Вірджинія Вулф, велика британська письменниця, 1923 року стикається з творчою кризою. Майже через три десятиліття американська домогосподарка Лора читає роман Вулф "Місіс Делловей". А в нашому столітті нью-йоркський редактор Кларисса дбає про свого колишнього коханця, що вмирає від СНІДу…
На узбіччі
Sideways
США, 2004 рік
Трагікомедія
IMDb: 7,5
Письменник-невдаха і знавець вин Майлз Реймонд разом зі своїм найкращим другом Джеком Коулом вирушає в подорож знаменитими каліфорнійськими виноградниками. Їм належить відсвяткувати останній тиждень холостого життя Джека і як слід подумати про те, куди ведуть їхні життєві шляхи…
Капоте
Capote
США, Канада, 2005 рік
Історична драма
IMDb: 7,4
Знаменитий письменник Трумен Капоте, автор "Сніданку у Тіффані", дізнається про холоднокровне вбивство сім'ї з Канзасу. Зайнявшись написати про цей випадок книгу, він разом зі своєю подругою дитинства Харпер Лі їде до Канзасу. Там письменнику надають можливість особистої зустрічі з обвинуваченими у злочині…
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