Кращі фільми про письменників. Пропонуємо нашу підбірку

Голод

Sult

Данія, Швеція, Норвегія, 1966 рік

Драма, Артхаус

IMDb: 7.9

Дія відбувається у 1890 році у місті Християнії (нині Осло, Норвегія). Головний герой - жебрак і голодний письменник Понтус, який блукає вулицями у пошуках їжі, роботи та натхнення. Сюжет - це найвідоміша робота данського режисера Хеннінга Карлсена, заснована на романі норвезького письменника Кнута Гамсуна.

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Закоханий Шекспір

Shakespeare in Love

Великобританія, США, 1998 рік

Драма, мелодрама, комедія

IMDb: 7.1

1593 рік, Лондон. У центрі оповіді – Вільям Шекспір, молодий драматург. Він взаємно закохується у прекрасну Віолу де Лессепс, велику шанувальницю його творів. Віола мріє бути актрисою, але у XVI столітті жінкам заборонено виходити на сцену. Щоб поринути у світ театру, дівчина переодягається у чоловічий одяг. Тим часом…

Годинник

The Hours

США, Великобританія, 2002 рік

Драма

IMDb: 7,6

Фільм розповідає про один день у житті трьох різних жінок, які страждають від депресії чи відчаю. Вірджинія Вулф, велика британська письменниця, 1923 року стикається з творчою кризою. Майже через три десятиліття американська домогосподарка Лора читає роман Вулф "Місіс Делловей". А в нашому столітті нью-йоркський редактор Кларисса дбає про свого колишнього коханця, що вмирає від СНІДу…

На узбіччі

Sideways

США, 2004 рік

Трагікомедія

IMDb: 7,5

Письменник-невдаха і знавець вин Майлз Реймонд разом зі своїм найкращим другом Джеком Коулом вирушає в подорож знаменитими каліфорнійськими виноградниками. Їм належить відсвяткувати останній тиждень холостого життя Джека і як слід подумати про те, куди ведуть їхні життєві шляхи…

Капоте

Capote

США, Канада, 2005 рік

Історична драма

IMDb: 7,4

Знаменитий письменник Трумен Капоте, автор "Сніданку у Тіффані", дізнається про холоднокровне вбивство сім'ї з Канзасу. Зайнявшись написати про цей випадок книгу, він разом зі своєю подругою дитинства Харпер Лі їде до Канзасу. Там письменнику надають можливість особистої зустрічі з обвинуваченими у злочині…