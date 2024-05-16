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Кращі фільми різних років, які отримали премію "Оскар"

16 травня, 2024 четвер
22:00
Кіно премія "Оскар"
Зміст

ТОП-5 фільмів, що отримали "Оскар", і які варто подивитись. П’ятірка оскароносних фільмів для проведення затишного вечора в компанії талановитих артистів

2002 рік: "Ігри розуму"

A Beautiful Mind

США, 2001 рік.

Драма, мелодрама, біографія.

IMDb: 8,2.

Джон Неш з юності виявляв здібності до математики. Він став викладачем університету і одружився з однією зі своїх студенток. Незабаром до нього звернувся секретний агент ЦРУ із проханням допомогти у пошуку зашифрованих послань у відкритих джерелах. Але потім з'ясувалося, що насправді справа зовсім інакша...

 

2003 рік: "Чикаго"

Chicago

США, Німеччина, Канада, 2002 рік.

Драма, мюзикл, комедія.

IMDb: 7,2.

Фільми, які отримали "Оскар": "Чикаго"

Кадр із фільму "Чикаго"

Роксі Харт мріє стати зіркою сцени і бути нарівні зі знаменитою співачкою Велмою Келлі. І вони справді опиняються поряд — у тюремній камері. Роксі застрелила коханця, який обіцяв допомогти їй з кар'єрою, а Велма вбила чоловіка та сестру в пориві ревнощів. Тепер їм обом залишається сподіватися лише на знаменитого адвоката Біллі Флінна...

 

2005 рік: "Малишка на мільйон"

Million Dollar Baby

США, 2004 рік.

Драма спортивний.

IMDb: 8,1.

Офіціантка Меггі мріє стати боксером. І в ролі свого тренера вона хоче бачити лише  літнього Данна. Але він щоразу відмовляє їй, бо вважає бокс не жіночою справою...

 

2007 рік: "Відступники"

The Departed

США, 2006 рік.

Трилер, драма, кримінал.

IMDb: 8,5.

Адаптація гонконзького фільму "Подвійне рокіровка" розповідає про двох найкращих випускників поліцейської академії. Один із них засланий злочинним угрупованням до правоохоронних органів, щоб зливати дані мафії. Інший же навмисно вчиняє злочини, щоб потрапити до банди та передавати інформацію поліції. Обидва змушені вдавати. Але поступово з'ясовується, що світ з обох боків дуже неоднозначний.

 

2008 рік: "Старим тут не місце"

No Country for Old Men

США, 2007 рік.

Трилер, вестерн.

IMDb: 8,2.

Звичайний хлопець Льюеллін Мосс виявляє вантажівку з героїном та кілька мертвих тіл. А крім цього ще й сумку із двома мільйонами доларів. Мосс вирішує залишити цінні знахідки собі, але його слідом вже йде найманий вбивця...

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
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