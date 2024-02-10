Культові фільми: топ-10 найкращих стрічок, які стали легендами

Цей список складено відповідно до оцінок IMDb. Рейтинг вважається важливим показником кінематографічної якості, відображаючи вибір та смак глядачів, він є своєрідним показником популярності та загального сприйняття фільмів у кінематографічній спільноті. Такий рейтинг відображає загальну оцінку глядачів, що дозволяє кіноманам та шанувальникам стрічок відстежувати найбільш цікаві й обговорювані твори кінематографа.

Топ фільмів усіх часів, які варто переглянути

Звісно кожна людина має власні вподобання щодо найкращих кінострічок, проте деякі фільми вважаються класикою, тому їх варто переглянути.

"Хрещений батько" (The Godfather)

Рік виходу: 1972

Жанр: драма, кримінал

Рейтинг IMDb: 9.2

Хрещений батько - епічна мафіозна драма, яка стала культовою у світі кінематографа. Режисером фільму є Френсіс Форд Коппола, а в основі сюжету лежить однойменний роман Маріо П'юзо "Хрещений батько". Фільм розповідає про мафіозну сім'ю Корлеоне, яка керує злочинним підпіллям Нью-Йорка. Головну роль у фільмі виконав Марлон Брандо, який зіграв мафіозі Дона Корлеоне.

Кінострічка отримала безліч нагород та визнання критиків, ставши одним з найкращих фільмів усіх часів. Крім того, після успіху фільму було знято продовження. Друга частина вийшла в прокат уже в 1974 році та має теж високий рейтинг IMDb – 9.0, однак третя частина вже не отримала такого високого визнання глядачів.

Список Шиндлера (Schindler's List)

Рік виходу: 1993

Жанр: драма, історичний, біографічний

Рейтинг IMDb: 9.0

Список Шиндлера - це військово-біографічна драма режисера Стівена Спілберга, яка базується на однойменному романі Томаса Кініллі. Фільм розповідає історію Оскара Шиндлера, німецького підприємця, який врятував від загибелі більше тисячі євреїв під час Голокосту, використовуючи їх як робочу силу на своїх фабриках. "Список Шиндлера" отримав безліч нагород, включаючи сім "Оскарів", три статуетки "Золотий глобус" та дві "Ґреммі". Це шокуючий та емоційно важкий фільм, який розповідає історії воєнного часу та геноциду.

Темний лицар (The Dark Knight)

Рік виходу: 2008

Жанр: драма, екшн, кримінал, трилер

Рейтинг IMDb: 9.0

Темний лицар (2008) - фільм режисера Крістофера Нолана, який став другим з трилогії про Бетмена. Перша частина під назвою "Бетмен: Початок", вийшла у 2005 році та має дещо нижчий рейтинг IMDb – 8.2, однак для загального розуміння сюжету її варто переглянути.

У кінострічці Бетмен, виконуючи свою місію боротьби зі злочинністю в Готемі, зіштовхується зі своїм найвеличнішим ворогом - Джокером, якого втілює Гіт Леджер. Фільм визнаний критиками та глядачами за його вражаючі спецефекти, захоплюючий сюжет та неймовірну акторську гру. " Темний лицар" отримав численні нагороди та номінації, включно з "Оскаром".

Втеча з Шоушенка (The Shawshank Redemption)

Рік виходу: 1994

Жанр: драма, кримінал

Рейтинг IMDb: 9.3

Втеча з Шоушенка - фільм режисера Френка Дарабонта, що був випущений у 1994 році. Стрічка основана на новелі Стівена Кінга і стала класичним шедевром кінематографа. Розповідає історію Енді Дюфрейна, який незаслужено засуджений за вбивство дружини та її коханця та відправлений до тюрми Шоушенк на пожиттєве ув'язнення. У тюрмі Енді виявляє неймовірний характер та віру у свободу. Фільм славиться своєю захоплюючою сюжетною лінією, цікавою акторською грою Моргана Фрімена та Тіма Роббінса, а також своєрідною атмосферою надії та віри в людське добро.

Володар перснів (The Lord of the Rings)

Рік виходу: 2001

Жанр: пригоди, драма, екшн, фентезі

Рейтинг IMDb: 8.9

Володар перснів - епічний фільм, заснований на романі Джона Рональда Руела Толкіна. Трилогія здобувала велику популярність у світі, а третя частина має найкращі оцінки.

У цій частині глядачі знайомляться з персонажами та вступають у світ Середзем'я. Фродо Беггінс, звичайний хоббіт з Шири, спільно зі своїми друзями - Леголасом, Гімлі, Арагорном, Гендальфом та іншими - вирушає в епічну подорож, щоб знищити особливий перстень, який є джерелом великої загрози для всього Середзем'я.

Фільм отримав високу оцінку критиків і прихильників, заробивши ряд нагород та номінацій на престижних кінопреміях, а третя частина "Володар перснів: Повернення короля" отримала 11 премій "Оскар", зокрема за найкращий фільм та режисуру. Він визнаний одним з найкращих фільмів усіх часів та залишається улюбленою класикою серед прихильників фентезі.

12 розгніваних чоловіків (12 Angry Men)

Рік виходу: 1957

Жанр: кримінал, драма

Рейтинг IMDb: 9.0

12 розгніваних чоловіків - американський фільм 1957 року. Його режисером став Сідні Люмет. Кінострічка є класичним прикладом кінодрами, заснованої на п'єсі Реджинальда Роуза.

Сюжет фільму розгортається під час обговорення в приміщенні для засідань присяжних справи про вбивство. Дванадцять чоловіків, які складають цих присяжних, повинні прийняти єдине рішення - чи винен обвинувачений 18-річний хлопець у вбивстві свого батька. Одинадцять чоловіків вважають хлопця винним, однак останній присяжний піддав сумніву це твердження, адже на кону життя людини. Протягом фільму герої розкривають свої характери, розмовляючи про свої погляди та переконання. Зрештою, рішення має бути прийнято...

Кримінальне чтиво (Pulp Fiction)

Рік виходу: 1994

Жанр: кримінал, драма, трилер, комедія

Рейтинг IMDb: 8.9

Кримінальне чтиво - культовий американський фільм 1994 року, який був написаний та зрежисований Квентіном Тарантіно. Фільм складається з ряду переплетених історій, що відтворюють життя різних персонажів у злочинному світі Лос-Анджелеса.

Фільм "Кримінальне чтиво" отримав величезний успіх та визнаний критиками й глядачами. Він отримав багато престижних нагород, включаючи Оскар за найкращий сценарій. Кінострічка вирізняється своїм нестандартним сюжетним ходом, відмінними діалогами, а також непередбачуваними поворотами подій.

Бійцівський клуб (Fight Club)

Рік виходу: 1999

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 8.8

Бійцівський клуб – фільм спільного виробництва США та Німеччини, знятий Девідом Фінчером та заснований на однойменному романі Чака Поланіка. Фільм став культовим та отримав широку популярність завдяки непередбачуваному сюжету та непересічною режисерською роботою.

Кінострічку часто характеризують як "чорну комедію", що розповідає про історію звичайного менеджера. Він страждає від безсоння та інших дрібних проблем, однак згодом потрапляє у світ бійцівських клубів, де приєднується до цього жорстокого підпілля. Фільм викликав великий резонанс у глядачів і став одним з найвпливовіших культових фільмів 1990-х років.

Форрест Ґамп (Forrest Gump)

Рік виходу: 1994

Жанр: мелодрама, драма, трагікомедія,

Рейтинг IMDb: 8.8

Форрест Гамп - американський фільм, знятий Робертом Земекісом і заснований на однойменному романі Вінстона Грума. Фільм став одним з найуспішніших у кінематографії та отримав безліч нагород, включно з шістьма преміями "Оскар".

У кінострічці головну роль виконав Том Генкс. Фільм розповідає історію Форреста Гампа, чоловіка з низьким рівнем інтелекту, але з великим серцем, який переживає низку неймовірних подій: війну у В'єтнамі, рух за права громадян та вибудовує успішну спортивну кар'єру. Фільм вирізняється не лише захоплюючим сюжетом, а й глибокими філософськими темами, які стосуються важливих подій та проблем сучасного суспільства. Він став класикою кінематографа та широко визнаним шедевром сучасної кіноіндустрії.

Початок (Inception)

Рік виходу: 2010

Жанр: пригоди, екшн, трилер, фантастика, бойовик

Рейтинг IMDb: 8.8

Початок - фантастичний бойовик, знятий та спродюсований Крістофером Ноланом. Фільм вийшов у 2010 році та став одним з найбільш високо оцінених у своєму десятилітті. У кінострічці головну роль виконує Леонардо Ді Капріо. Він грає спеціаліста з викрадення секретів, який проникає у сни людей. Цей фільм відрізняється вражаючими спецефектами, складним сюжетом, глибокими філософськими та етичними питаннями, що порушуються в ході розкриття історії.

"Початок" отримав високу оцінку критиків та глядачів, а також багато нагород та номінацій, включно з чотирма статуетками "Оскар". Фільм визнаний класикою жанру науково-фантастичного кіно та залишається одним з найбільш впливових у світі кінематографа.