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Marvel змінила назву "Громовержців*" під час прокату на "Нові Месники", заспойлеривши сюжетний поворот

Дар'я Тарасова
7 травня, 2025 середа
14:22
Кіно

Marvel змінила назву і постер супергеройського фільму "Громовержці*" під час премʼєрного вікенду на "Нові Месники". Режисер Джейк Шраєр пояснив, що це частина маркетингового плану

Зміст

Про це пише Variety.

Новина містить спойлери до фільму "Громовержці*", який зараз іде в кінотеатрах.

У Лос-Анджелесі на гігантському білборді, який рекламував науково-фантастичний супергеройський фільм "Громовержці*" від Marvel Studios та Walt Disney, стару назву замінили на нову. У такий спосіб Marvel Studios розкрила фінал свого нового хіта.

Студія також опублікувала відео, на якому акторський склад фільму зриває назву "Громовержці*" і показує нову - "Нові Месники". Постер на сайтах продажу квитків, таких як Fandango, також змінився на "Нові Месники".

 

 

Фанати Marvel давно цікавилися, чому офіційна назва "Громовержці*" містить зірочку. Відповідь розкривається в третьому акті фільму, коли Валентина Аллегра де Фонтейн (Джулія Луї-Дрейфус) оголошує назву групи — Нові Месники. До команди входять Олена Белова (Флоренс П'ю), Бакі Барнс (Себастьян Стен), Ред Гардіан (Девід Харбор), Джон Вокер (Вайатт Рассел), Примара (Ханна Джон-Кеймен) та Сентрі (Льюїс Пулман).

"Здавалося, що якщо Вал також намагається підмінити персонажа та продати світові Нових Месників, ми теж можемо це зробити. Особливо враховуючи, що зірочка була у фільмі вже рік, сподіваюся, це не буде надто заплутаним — складається враження, що це був план, і ми його виконали. Дуже весело, що Marvel були готові прийняти це", — прокоментував режисер Джейк Шраєр в інтерв'ю The New York Times.

Він також зазначив, що це було частиною маркетингового плану.

"У цьому світі так цікаво, і Кевін [Файгі] іноді про це говорить, тоді як іноді вони хотіли, щоб щось просочилося в пресу, але не виходило", – додав Шраєр.

У сцені після титрів фільму з'ясовується, що Нові Месники живуть у старій штаб-квартирі Месників, яка тепер називається Вартова Вежа. Вони також ведуть судову тяганину з Капітаном Америка щодо порушення авторських прав на логотип Месників. "Капітан Америка: Чудесний новий світ" закінчився тим, що Сем Вілсон вирушив на місію зібрати Месників. Акторський склад "Громовержців*" повернеться до гри наступного літа у фільмі "Месники: Судний день", і, ймовірно, Новим Месникам доведеться об'єднатися з оригінальними Месниками та Фантастичною четвіркою, щоб зупинити мегалиходія Роберта Дауні-молодшого.

Інший важливий натяк у сцені після титрів фільму "Громовержці*" показує, як космічний корабель Фантастичної четвірки виходить на орбіту Землі з іншого виміру під звуки їхньої музичної теми. Режисер фільму Джейк Шраєр розповів, що сцена була знята "можливо, чотири тижні тому", і він її не режисерував. Її створили Руссо, які зняли "Месників: Судний день".

Наступний фільм Marvel – "Фантастична четвірка: Перші кроки", вийде в кіно 25 липня.

  • Науково-фантастичний супергеройський фільм "Громовержці*" від Marvel Studios та Walt Disney за перші 4 дні прокату зібрав $162,1 млн у всьому світі.
     
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Культура
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