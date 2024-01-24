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Майже 200 діячів кіно закликали перенаправити бюджет Держкіно на потреби Сил Оборони

24 січня, 2024 середа
17:03
Кіно На фото: українське кіно

Представники української кіноспільноти у відкритому листі до представників влади України висловили недовіру Держкіно та закликали передати 589,6 млн грн Силам оборони

Про це йдеться у відкритому листі.

Представники української кіноспільноти звернулися до президента України, голови Верховної Ради та премʼєр-міністра України. У відкритому листі вони заявили про "системний непрофесіоналізм, недоброчесність у роботі Держкіно та провалену роботу з міжнародними партнерами".

У звʼязку з цим діячі кіно висловили недовіру керівництву Державного агентства України з питань кіно та закликали відповідальні органи перенаправити рекордний цьогорічний бюджет відомства - 589,6 млн грн, виділені на "підтримку кінематографії, в тому числі документування воєнних злочинів" - на потреби Сил оборони. Підписанти листа уточнили, що Державне агентство України з питань кіно не має права чи повноваження здійснювати документування воєнних злочинів.

"Безумовно, українське кіно, як і вся культура загалом, потребує великої уваги та бюджетної підтримки для розвитку та репрезентації України в світі, і є потужним елементом культурної дипломатії. На превеликий жаль, роки некомпетентної та недоброчесної роботи керівництва Держкіно переконують нас, що виділені кошти будуть використані неефективно та з численними порушеннями", - зазначається у листі. 

Кінематографісти також закликали звільнити керівництво Держкіно, "чиї дії руйнують кіногалузь та завдають репутаційної шкоди на міжнародному рівні", провести прозорий конкурс на посаду нового очільника Держкіно і членів ради з державної підтримки кінематографії та розробити у прозорому процесі новий проєкт стратегії розвитку кіно за участі громадськості.

"У той час, як багато кінематографістів стали військовослужбовцями і потребують адекватного забезпечення — від грілок для ніг до дронів, уряд планує виділити рекордне фінансування Державному агентству з питань кіно, яке функціонує без затвердженої стратегії, керується некомпетентною Головою, а рішення про ефективне використання коштів приймає Рада з підтримки кінематографії, яка мала за законом скласти свої повноваження в березні 2023 року", - додали вони.

Охочі можуть долучитися своїм підписом листа включно до п'ятниці, 26 січня. Наразі лист підписали 195 діячів кіно та громадські організації "Українська Кіноакадемія", "Вавілон 13", "Сучасне українське кіно СУК", "Українська гільдія режисерів", "Мистецтво кіно", "86" та UMIND.


 

Теги:
Культура
бюджет
військові
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