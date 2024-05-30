Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно "Місто мрії": у Рівному відбудеться міжнародний кінофестиваль

"Місто мрії": у Рівному відбудеться міжнародний кінофестиваль

30 травня, 2024 четвер
15:59
Кіно П'ятий міжнародний кінофестиваль "Місто Мрії" - логотип

У Рівному з 5 по 8 червня пройде П'ятий міжнародний кінофестиваль "Місто Мрії". Він відбудеться після чотирирічної перерви, пов’язаної з COVID-19 та початком повномасштабного вторгнення російських військ на територію України

Зміст

Еспресо - інформаційний партнер події. 

Фестиваль фінансується Європейським Союзом у межах проєкту EU4Culture, що реалізується Goethe-Institut у партнерстві з Czech Centers, Danish Cultural Institute та Institut Français у Грузії.

На відбір до конкурсної програми кінофестивалю організатори отримали понад 100 ігрових і документальних фільмів з України, Німеччини, Польщі, Грузії, Словенії, США, а також — фільми, виготовлені у копродукції: Україна / Франція, Україна / Хорватія / Чехія / Швеція, Україна / Франція / Польща / Чилі / Німеччина / Люксембург, Україна / Австрія, Україна / Італія / США, Україна / Польща, Сербія / Німеччина.

До конкурсних показів було відібрано 34 фільми, які змагатимуться у трьох номінаціях: ігрові повнометражні фільми;
ігрові короткометражні фільми; документальні короткометражні фільми (конкурс фільмів "Поранена Земля" на тему екологічних проблем, спричинених війнами).

У конкурсі повнометражних ігрових фільмів будуть представлені:
"Уроки толерантності", Аркадій Непиталюк (Україна); "Бачення метелика", Максим Наконечний (Україна/Хорватія/Чехія/Швеція); 
"Памфір", Дмитро Сухолиткий-Собчук (Україна/Франція/Польща); "Як там Катя?", Крістіна Тинькевич (Україна); "Щедрик", Олеся Моргунець-Ісаєнко (Україна/Польща).

До конкурсу короткометражних ігрових фільмів увійшли:  "Зустріч", Сергій Носенко (Україна); "Балерина", Адам Гартвінський (Польща); "Колискова для кота", Андрій Гіль (Україна); "Спомин про майбутнє", Семен Горов (Україна); "Солдатик", Данил Дедков (Україна); "Осіннє глісандо", Богдан Железняк (Україна); "Витівка", Лілі Захаві (Німеччина); "Потяги, що проходять повз", Ані Мрелашвілі (Німеччина); "Золота рибка", Юлія Орленко (Україна); "На нашому місці", Андрій Остріковський (Україна); "Привид Різдва", Михайло Пеньєвський (Україна); "Воскреснути в четвер", Вікторія Полякова (Україна); "Синоніми", Філіп Рудницький (Польща); "Ранній вихід на пенсію", Мішель Боссі (США); "Не 80-ті", Марлен Валієн (Німеччина); "Блуд і Кавун", Олег Володкевич (Україна); "Світлотиск", Іван Данілін (Україна); "Безпечно дістатися додому", Тамара Деніч (Німеччина); "Істина", Тамара Деніч (Сербія, Німеччина); "Один білборд біля цвинтаря", Юрій Ластівка (Україна); "Маленькі коробки", Наталі Лемб (Німеччина), "Дерев'яне весілля", Юлія Орленко (Україна); "Театральна", Аліна Панасенко (Україна); "Пташечка", Ендрю Едісон (США); "Ліза та її мурашки", Анастасія Іванюк (Україна).

У конкурсі короткометражних документальних фільмів "Поранена Земля" на тему екологічних проблем, спричинених війною:
"Незламні енергодарці", Микола Карнаух (Україна); "Як я святкувала день російської мови у Херсоні", Катерина Кроха (Україна); 
"Вода. Земля. Вогонь", Наталія Шевченко (Україна); "Прихована загроза: Довкілля. Війна. Донбас", Анастасія Куриленко (Україна)

Фільм відкриття кінофестивалю - "Бачення метелика" (реж. Максим Наконечний, Україна / Хорватія / Чехія / Швеція).

Більш детально — у ПРОГРАМІ кінофестивалю.  

Пʼятий Рівненський міжнародний кінофестиваль "Місто Мрії" пройде на перетині мистецтв – кіно та музики, у партнерстві з музичним фестивалем "Рівненські класичні резиденції". Тож дні кінопоказів, а також дні відкриття (05.06) й закриття (08.06) кінофестивалю пройдуть у залі камерної та органної музики Рівненської обласної філармонії.

Організатори кінофестивалю: ГО "Рівненська обласна організація "Українська асоціація маркетингу". 

Теги:
Культура
Рівне
українське кіно
кінофестиваль
Читайте також:
втрати окупантів
28 травня, 2024 вiвторок
Партизани зафіксували військових, якими росіяни намагаються компенсувати втрати в районі Часового Яру
на фото: ЗСУ
29 травня, 2024 середа
У росіян на лівобережжі Херсонщини істерика, - журналістка Вірлич
Євген Магда
Автор Євген Магда
29 травня, 2024 середа
Безугла розлюбила Сирського. Тепер тягне на Головкома Мойсюка
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.39
    Купівля 40.39
    Продаж 41
  • EUR
    Купівля 43.67
    Продаж 44.5
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
30 травня
16:30
транзит
"Європа готувалася": в ЄС заявили, що не мають потреби просити Україну продовжити транзит газу з РФ
16:27
Служба безпеки України
СБУ оголосила підозру очільнику катівні РФ в окупованому Луганську
16:25
Оновлено
Еліна Світоліна
Українські тенісистки Світоліна та Ястремська вийшли до третього кола Ролан Гаррос
16:19
відключення електроенергії
Шмигаль пояснив, чому останні кілька днів українцям не вимикають світло
16:08
OPINION
Віталій Гайдукевич
Євросоюз як дитя консерваторів
16:03
Володимир Зеленський
Зеленський перед Самітом миру відвідає Саудівську Аравію, - ЗМІ
16:03
Ексклюзив
Дмитро Баркар
"Спроби нагнути вільні медіа": експерт Баркар про цензуру в Укрінформі та прагнення влади монополізувати інфопростір
15:51
Оновлено
За добу на фронті відбулось 49 боєзіткнень, росіяни 12 разів намагалась покращити тактичне становище на Покровському напрямку
15:45
Снаряди 155-мм
Чеська ініціатива: перша партія снарядів прибуде в Україну в червні
15:33
Nike
Nike частково виграла апеляцію проти Adidas в Німеччині і зможе випускати штани з трьома смужками
15:32
Непокаране зло повертається
РФ на ТОТ навчатиме школярів поводитись із дронами й гранатами, - Спротив
15:25
міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
У Чехії не бачать передумов для відправки своїх військових в Україну
15:23
зеленський макрон
Франція може оголосити про відправку своїх інструкторів в Україну наступного тижня, - Reuters
15:14
Ексклюзив
Літак ASC 890 Швеції
В "Інформаційному спротиві" розповіли, про що свідчить поява в Україні літака радіолокаційного спостереження Saab 340
15:09
корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа"
Український корвет "Гетьман Іван Мазепа" пройшов у Туреччині перші випробування
14:55
"Це частина самооборони": Данія дозволить Україні застосовувати F-16 для ударів по цілях у РФ
14:53
Росіяни вкрали пісню ексучасника "ТНМК" Ділі, яку він присвятив доньці
14:21
окупанти Мелітополь
Росіяни посилили мобілізацію в окупованих Мелітополі, Бердянську, Енергодарі та Токмаку
14:14
Італія
МЗС Італії висловилося щодо ударів західною зброєю по РФ і відправки військ в Україну
14:06
На війні з РФ загинув український режисер Костянтин Петрик
14:06
"Зламували" мережі відомих компаній: СБУ спільно з західними спецслужбами викрила міжнародну мережу хакерів
14:03
OPINION
Павло Вернівський
Ми вперто не бажаємо вивчати уроки історії
13:47
На фото: метро "Площа Українських Героїв"
Київський метрополітен збільшить інтервал руху поїздів через брак фахівців
13:37
Олексій Сухачов
Працюємо задля повернення на позиції: директор ДБР про справи проти бійців, які покинули місця служби
13:22
Девід Лінч анонсував загадковий проєкт, фанати припускають, що йдеться про продовження "Твін Пікс"
13:14
зерно, зернова угода
Євросоюз підвищить тарифи на імпорт зерна з Росії й Білорусі
13:05
горілка Absolut
Партизани напоїли отруєною горілкою окупантів у Маріуполі, серед чотирьох померлих є офіцери
13:03
Зеленський і Путін
"Зеленський сам підписав закон, який забороняє йому вести переговори з Путіним": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 30 травня
12:56
погода
Наталка Діденко спрогнозувала, де дощитиме в останній день весни
12:45
Міжнародний інститут преси висловив стурбованість питанням незалежності Укрінформу
12:40
Окупанти
Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: дорогою до лікарні помер цивільний
12:38
Ексклюзив
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Нетаньягу робить усе більше помилок: Семиволос про те, що ізраїльські спецслужби стежили за суддями МКС
12:30
застосунок Дія
У Дії запустять функцію електронного бронювання від мобілізації, - Міноборони
12:17
У Хмельницькому суд звільнив ще 50 в'язнів для служби у ЗСУ
В Офісі генпрокурора розповіли, скільки засуджених прагнуть іти воювати й де подали найбільше клопотань
12:17
трактор, поле, фермер
В Україні запрацює проєкт "Земельний банк" для аграріїв: які можливості він надає
12:12
Ірина Цибух
На Харківському напрямку загинула парамедикиня "Госпітальєрів" Ірина Цибух
12:08
Електроенергія
На сьогодні ліміти споживання для областей не прогнозують: ситуація в енергосистемі на 30 травня
12:05
OPINION
Олексій Панич
Терпіти не можна заборонити
11:27
Огляд
світ, міжнародний огляд
США можуть підтримати удари України по Росії американською зброєю, а Швеція передає Україні життєво важливі літаки спостереження ASC 890. Акценти світових ЗМІ 30 травня
11:26
Норвегія
Норвегія перегляне заявки близько тисячі українців про надання притулку. Причина
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV