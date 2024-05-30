"Місто мрії": у Рівному відбудеться міжнародний кінофестиваль
У Рівному з 5 по 8 червня пройде П'ятий міжнародний кінофестиваль "Місто Мрії". Він відбудеться після чотирирічної перерви, пов’язаної з COVID-19 та початком повномасштабного вторгнення російських військ на територію України
Еспресо - інформаційний партнер події.
Фестиваль фінансується Європейським Союзом у межах проєкту EU4Culture, що реалізується Goethe-Institut у партнерстві з Czech Centers, Danish Cultural Institute та Institut Français у Грузії.
На відбір до конкурсної програми кінофестивалю організатори отримали понад 100 ігрових і документальних фільмів з України, Німеччини, Польщі, Грузії, Словенії, США, а також — фільми, виготовлені у копродукції: Україна / Франція, Україна / Хорватія / Чехія / Швеція, Україна / Франція / Польща / Чилі / Німеччина / Люксембург, Україна / Австрія, Україна / Італія / США, Україна / Польща, Сербія / Німеччина.
До конкурсних показів було відібрано 34 фільми, які змагатимуться у трьох номінаціях: ігрові повнометражні фільми;
ігрові короткометражні фільми; документальні короткометражні фільми (конкурс фільмів "Поранена Земля" на тему екологічних проблем, спричинених війнами).
У конкурсі повнометражних ігрових фільмів будуть представлені:
"Уроки толерантності", Аркадій Непиталюк (Україна); "Бачення метелика", Максим Наконечний (Україна/Хорватія/Чехія/
"Памфір", Дмитро Сухолиткий-Собчук (Україна/Франція/Польща); "Як там Катя?", Крістіна Тинькевич (Україна); "Щедрик", Олеся Моргунець-Ісаєнко (Україна/Польща).
До конкурсу короткометражних ігрових фільмів увійшли: "Зустріч", Сергій Носенко (Україна); "Балерина", Адам Гартвінський (Польща); "Колискова для кота", Андрій Гіль (Україна); "Спомин про майбутнє", Семен Горов (Україна); "Солдатик", Данил Дедков (Україна); "Осіннє глісандо", Богдан Железняк (Україна); "Витівка", Лілі Захаві (Німеччина); "Потяги, що проходять повз", Ані Мрелашвілі (Німеччина); "Золота рибка", Юлія Орленко (Україна); "На нашому місці", Андрій Остріковський (Україна); "Привид Різдва", Михайло Пеньєвський (Україна); "Воскреснути в четвер", Вікторія Полякова (Україна); "Синоніми", Філіп Рудницький (Польща); "Ранній вихід на пенсію", Мішель Боссі (США); "Не 80-ті", Марлен Валієн (Німеччина); "Блуд і Кавун", Олег Володкевич (Україна); "Світлотиск", Іван Данілін (Україна); "Безпечно дістатися додому", Тамара Деніч (Німеччина); "Істина", Тамара Деніч (Сербія, Німеччина); "Один білборд біля цвинтаря", Юрій Ластівка (Україна); "Маленькі коробки", Наталі Лемб (Німеччина), "Дерев'яне весілля", Юлія Орленко (Україна); "Театральна", Аліна Панасенко (Україна); "Пташечка", Ендрю Едісон (США); "Ліза та її мурашки", Анастасія Іванюк (Україна).
У конкурсі короткометражних документальних фільмів "Поранена Земля" на тему екологічних проблем, спричинених війною:
"Незламні енергодарці", Микола Карнаух (Україна); "Як я святкувала день російської мови у Херсоні", Катерина Кроха (Україна);
"Вода. Земля. Вогонь", Наталія Шевченко (Україна); "Прихована загроза: Довкілля. Війна. Донбас", Анастасія Куриленко (Україна)
Фільм відкриття кінофестивалю - "Бачення метелика" (реж. Максим Наконечний, Україна / Хорватія / Чехія / Швеція).
Більш детально — у ПРОГРАМІ кінофестивалю.
Пʼятий Рівненський міжнародний кінофестиваль "Місто Мрії" пройде на перетині мистецтв – кіно та музики, у партнерстві з музичним фестивалем "Рівненські класичні резиденції". Тож дні кінопоказів, а також дні відкриття (05.06) й закриття (08.06) кінофестивалю пройдуть у залі камерної та органної музики Рівненської обласної філармонії.
Організатори кінофестивалю: ГО "Рівненська обласна організація "Українська асоціація маркетингу".
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