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Найочікуваніші серіали лютого 2025

Олена Чернінька
11 лютого, 2025 вiвторок
17:58
Кіно нові серіали

В останній місяць зими вийшли та виходять цікаві і яскраві серіали: про готель у Таїланді, адвокатську контору в ЛА, таємні листи Джейн Остін та останню жінку, яку засудили до страти у Великобританії

Зміст

"Міс Остін" 

Miss Austen

Екранізація бестселера Гілла Горнбі. У фільмі розповідається про життя Джейн Остін та її сестри Кассандри…

В ролях: Кілі Хоус, Альфред Еноч, Петсі Ферран та інші

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"Білий лотос" 

The White Lotus

Зірковий акторський склад вирушає на курорт і дасть волю своїм найгіршим, найпривілейованішим поривам. Серіал є гострою соціальною сатирою про вчинки різних гостей і працівників вигаданої мережі курортів White Lotus…

В ролях: Леслі Бібб, Джейсоном Айзексом, Мішель Монаган, Керрі Кун та інші

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"Жорстоке кохання: історія Рут Елліс" 

A Cruel Love: The Ruth Ellis Story 

Історію Рут Елліс: спосіб життя молодої менеджерки нічного клубу, її насильницькі стосунки з чоловіком, якого вона потім холоднокровно вбила, її арешт, суд і подальшу судову боротьбу за її звільнення до того, як її повісять…

В ролях: Люсі Бойнтон Тобі Стівенс Тобі Джонс та інші

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"Тисяча ударів" 

A Thousand Blows

Історія Єзекії та Алека, двох найкращих друзів, які щойно прибули з Ямайки. Борючись за виживання в бурхливому плавильному котлі Іст-Енду вікторіанського Лондона, вони стикаються з Шугаром Гудсоном, небезпечним боксером-ветераном…

В ролях: Малахі Кірбі, Стівен Грем, Ерін Доерті та інші

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"Форс-мажори: Лос-Анджелес"

Suits: L.A.

Розповідає про нову групу на чолі з Тедом Блеком, колишнім прокурором Нью-Йорка, який створив юридичну фірму в Лос-Анджелесі, що спеціалізується на кримінальному та розважальному праві…

В ролях: Стівен Амелл, Браян Грінберг, Джош МакДермітт та інші

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