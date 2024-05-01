Від історичних епопей до емоційних мелодрам. Найкращі українські серіали
Шукаєте цікавий український серіал на вечір? Пропонуємо подивитись найкращі українські серіали. Наш спектр - від масштабних історичних епопей до емоційних мелодрам та легких розважальних комедій
"Сага"
"Сага" є масштабним переказом життя шести поколінь родини Козаків. Героям доведеться пережити дві світові війни, Голодомор, сталінські репресії, розпад Радянського Союзу та події Революції Гідності…
"Я – Надія"
"Я – Надія" розповідає про харківських медиків "швидкої". Під час повномасштабного вторгнення Росії деякі з них покинули роботу та переїхали в безпечніші місця. Але молода фельдшер Надія залишається в оточеному Харкові…
"Спіймати Кайдаша"
"Спіймати Кайдаша" – це сучасне бачення повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім’я". Сварливе сімейство з XIX століття перенеслося у 2005-2014 роки…
"Молода"
Український комедійний серіал розповідає історію 40-річної Ольги (Ольга Жуковцова), яка після розлучення з чоловіком прагне поновити кар’єру у видавництві, однак непереборною перешкодою на її шляху встає вік…
"І будуть люди"
У центрі сюжету історичної саги "І будуть люди" трагічні сторінки життя українського селянства періоду колективізації та Голодомору, які ми бачимо очима 12 головних героїв…
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