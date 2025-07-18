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Найочікуваніше "Життя Чака": що подивитися на вихідні

Ярина Коваль
18 липня, 2025 п'ятниця
20:48
Кіно "Життя Чака"

Від одного з найочікуваніших фільмів року, який виправдав найкритичніші сподівання, до кінорозповіді, яка - ще не ставшись, вже мала посил на продовження

Зміст

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо.

"Життя Чака"

У кінотеатрах з 17 липня

"Життя Чака"

Один із найочікуваніших фільмів року. Ця фантастична драма є екранізацією оповідання Стівена Кінга, яке вийшло у 2020 році. Сценарій адаптував Майк Фленаган, який є, напевно, одним із найпопулярніших сучасних режисерів фільмів-жахастиків. Утім цього разу  стрічку не позиціонують як жахи, а лише драму з певними елементами надприродного. Прем’єра відбулася на кінофестивалі в Торонто, де фільм виборов People’s Choice Award. Про фільм пишуть, що він є захопливо життєствердним,  таким, що передає цінність кожного окремого життя. Як і про те, що і творчій біографії Майка Фленагана, який успішно адаптував твори ікон жахів По, Кінга та Джексона, це на нині найкращий фільм.

Отож, "після невдалих батьківських зборів, шкільний вчитель (Чиветель Еджіофор) помічає, що все місто завішане плакатами зі словами вдячності якомусь Чаку. «Дякуємо за 39 успішних років!» – тепер про це можна дізнатися не лише з плакатів, а й з радіо та телебачення. То хто ж цей Чак? Якось, ідучи вулицею, Чак побачив вуличного барабанщика і почав рухатися, слідуючи ритму. Запальний танець привернув увагу безлічі людей. А все тому, що майстерно танцювати Чак вчився з раннього дитинства, коли жив зі своїми дідусем і бабусею". 

У ролях Том Гіддлстон, Чиветел Еджіофор, Майк Гемілл, Карен Гіллан та ін.

"Кривавий лідер"

У кінотеатрах з 17 липня

"Кривавий лідер"

Бойовик-трилер 2024 року режисера Джастіна Курзеля за сценарієм Зака ​​Бейліна, знятий на основі документальної книги Кевіна Флінна та Гері Герхардта "Тихе братство" 1989 року. Прем'єра стрічки відбулася на престижному Венеційському кінофестивалі, де фільм змагався за головну нагороду - "Золотого лева". Мова про кіно, яке глибоко досліджує суспільні травми та занурює у психологію фанатизму й радикального націоналізму. З огляду, що певні хворобливі настрої у світовому суспільстві знову стають актуальними, стрічка є приводом серйозно замислитися, чому люди стають фанатиками і чи настане час, коли вони більше не хворітимуть на екстремізм. 

"1983-й рік, американський штат Айдахо. Ветеран ФБР Террі Хаск (Джуд Лоу), який раніше займався справами Ку-Клукс-Клану та Коза Ностри, тепер сподівається на легше та спокійніше службове життя. Проте ряд злочинів, які на перший погляд не можна пов'язати один з одним, не дає Террі можливості розслабитися. Припускаючи що убивство, пограбування банку та підрив синагоги можуть бути справами рук одного угрупування, Террі вирішує попри все спіймати злочинців". 

У ролях Джуд Лоу, Ніколас Голт, Тай Шерідан , Одеса Янг та ін.

"Неприборканий"

 На Netflix з 17 липня

"Неприборканий"

Американський драматичний телесеріал про загадкові вбивства, дія якого розгортається в національному парку Йосеміті. Можливо, він не надто оригінальний, але мова про щільну та логічну історію з чудовим акторським складом, ту, яка по завершенні навіть змушує замислитися – а чому фільм завершився так швидко. "Використовуючи красу та пишноту парку як фон, - напишуть про нього, - серіал із шести епізодів додає численні елементи до оповіді, починаючи від попередніх розслідувань і закінчуючи практикою корінних народів та складними людськими стосунками, що робить цей серіал - цілком самобутнім шоу".

Отож "смерть жінки заманює федерального агента в нескінченні ліси Національного парку Йосеміті, де законам немає місця, а природа підкоряється лише власним правилам".

У ролях Ерік Бана, Сем Нілл, Розмарі Девітт.

"Я знаю, що ви скоїли минулого літа"

У кінотеатрах з 17 липня

"Я знаю, що ви скоїли минулого літа"

Цей фільм жахів є рімейком однойменного горора, що вийшов на екрани у 1997 році та започаткував трилогію. Сюжет запозичили із роману для підлітків, який американська письменниця Лоїс Дункан написала у 1973 році. Це вже четвертий фільм у франшизі. Властиво, розмови про зйомки рімейку велися, починаючи від 2014 року, але лише у 2022 році дійшло до справи. Режисером стала Дженніфер Кейтін Робінсон, яка почала знімати у жовтні 2024 року в Австралії та продовжила в Лос-Анджелесі на початку 2025 року. Стрічка отримала доволі неоднозначні відгуки критиків, які втім сходяться на тому, що якою банальною не була би ця історія, глядач при перегляді ніколи не знає, що буде далі. Творча команда, вшановуючи минуле, водночас дарує нових цікавих персонажів, які оперують доречним чорним гумором та діють у межах запаморочливо швидкого, сповненого божевілля та нескінченно захопливого досвіду.

"Моторошна автомобільна аварія назавжди змінює життя п’ятьох друзів, які були в машин, - анонсують фільм. - Тепер їх поєднує таємниця про криваві наслідки інциденту на дорозі. Впродовж року всі були впевнені, що правду ніхто, крім них, не знає. Однак з’являється дехто, одержимий жагою помсти". 

 У ролях Медлін Клайн, Чейз Суї Вондерс, Джона Гауер-Кінг, Сара Піджон та ін.

"Літо, коли я погарнішала" (3 сезон)

На Prime з 16 липня

"Літо, коли я погарнішала"

Завершальний сезон популярної  та цілком літньої розповіді про дорослішання за книжковою трилогією американської письменниці Дженні Хан. Мова про ( словами критиків) ідеальний баланс адаптації та оригінальної розповіді. Пишуть, що кожен персонаж у цьому серіалі ідеально пропрацьований і кожен з глядачів знайде тут щось для себе. А ще, що цей серіал те, що потрібно, аби відчути – літо триває.  До речі, серіал став хтовим для Prime Video. Щойно дебютувавши, він блискавично посів перше місце у рейтингах платформи. Не підвело очікувань і його продовження. А уповноважені вже говорять про те, що серіал матиме продовження у вигляді спінофів.

Отож в центрі уваги любовний трикутник. Яким буде розв’язок?

У ролях Лола Тунг, Крістофер Брайні, Гевін Касаленьйо та ін

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