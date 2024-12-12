Найочікуваніші кінопрем'єри грудня 2024 року. Топ-5

Арман

Країна: Норвегія, Нідерланди, Швеція, Німеччина

Жанр: драма

Режисер: Хальвдан Ульман Тендель

Батьків шестирічних Арманда та Йона терміново викликають до школи. З'ясовується, що між хлопчиками стався якийсь інцидент, але ніхто з керівництва не може пояснити, що саме сталося. Розповіді самих дітей суперечать одна одній, і дорослі самі починають плутатися у тому, що відбувається, а ситуація незабаром виходить з-під контролю…

Актори: Ренате Рінсве, Еллен Дорріт Петерсен, Ейстейн Регер, Ендре Хеллствайт, Локе Ніколайсен, Теа Ламбрехтс Ваулен та інші

Безмовне братство

Країна: США

Жанр: драма, кримінальний фільм, трилер

Режисер: Джастін Курзель

Агент ФБР розпочинає розслідування вибухів, пограбувань та жорстоких убивств. Незабаром йому стає очевидно, що за цим ланцюгом злочинів стоїть добре організована група, яку очолює безжальний лідер, що має намір оголосити війну уряду США…

Актори: Джуд Лоу, Ніколас Холт, Тай Шерідан, Джерні Смоллетт, Елісон Олівер, Одеса Янг, Марк Мерон, Джордж Чортов, Бредлі Страйкер та інші

Повернення

Країна: Великобританія, Греція, Італія, США, Франція

Жанр: драма, історичний фільм

Режисер: Уберто Пазоліні

Через 20 років мандрівок Одіссея (Рейф Файнс) викидає на берег Ітаки. Цар нарешті повернувся додому, але багато що змінилося у його державі з того часу, як він пішов змагатися у Троянській війні. Його кохана дружина Пенелопа (Жюльєт Бінош) стала бранкою у власному будинку, і численні наречені змушують її вибрати нового чоловіка, який стане царем. Одіссей теж змінився - він більше не той могутній воїн, яким його пам'ятає народ. Йому доведеться звернутися до минулого заради порятунку своєї сім'ї та повернення втраченої любові…

Актори: Рейф Файнс, Жюльєт Бінош, Чарлі Пламмер, Марван Кензарі, Том Ріс-Харріс, Амір Вілсон, Анхела Моліна, Клаудіо Сантамарія та інші

Дикий діамант

Країна: Франція

Жанр: драма

Режисер: Агата Рідінгер

19-річна Ліана живе на півдні Франції, вона одержима красою, веде свій блог та мріє стати знаменитою. Якось їй нарешті посміхається удача – її відбирають для участі у популярному реаліті-шоу. Нетерпляча зірочка вже відчуває любов мільйонів…

Актори: Малу Кебізі, Ідір Азуглі, Алексіс Маненті, Гійом Вердьє, Андреа Бескон, Ешлі Романо, Кілія Фернан та інші

Інший світ: рік вовка

Країна: США

Жанр: бойовик, містика, трилер, фільм жахів

Режисер: Стівен Сі Міллер

Людство переживає нову епідемію, яка раз на два роки перетворює звичайних людей на перевертнів. Мільярди вже заражені, інші живуть у страху за себе та своїх близьких. Наближається ще одна судна ніч, коли кожен може опинитися у світлі Кривавого Місяця і перетворитися на чудовисько з давніх легенд…

Актори: Френк Грілло, Катріна Ло, Ілфенеш Хадера, Лу Даймонд Філліпс, Дейн ДіЛьєгро та інші

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