Не бійся "Брудної роботи": що подивитися на вихідні

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо.

"Фантастична 4: Перші кроки"

У кінотеатрах з 24 липня

Цей фантастичний пригодницький бойовик є 37-м фільмом у Кіновсесвіті Марвел і третьою спробою екранізації коміксів про персонажів. Зосередившись на нових пригодах героїв, а не на черговому переповіданні історії їхнього походження, творча група створила ніжний, веселий і захопливий фільм, який уже охрестили одним із найкращих знайомств зі знайомими персонажами і, можливо, найзахопливішим фільмом про супергероїв у цьому році. Про початок роботи над проєктом оголосили у 2019 році. Сценарій кілька разів переписували, поки, нарешті, у липні 2023 року не почали поблизу Лондона на студії Pinewood Studios .

Отож "події розгортаються у ретро-футуристичному світі. Рід Річардс, якого також називають Містер Фантастик, та його дружина Сью Шторм, відома як Невидима жінка – перше подружжя супергероїв. Разом із ними живе брат Сью Джонні, якого називають Людина-факел. Довершує четвірку супергероїв Істота, тіло якого нагадує камінь. Насправді його звати Бен Ґрімм. Разом вони мають захистити Землю від нападу Ґалактуса, космічного монстра, який живиться енергією планет".

"Чорний Вашингтон" (1 сезон)

На Hulu та Disney+ з 23 липня

Американський драматичний історичний серіал, знятий за однойменним романом канадської письменниці Есі Едугян, який у 2018 році потрапив до короткого списку Букерівської премії. Досліджуючи теми свободи, пам'яті, сім'ї, стійкості та пошуків ідентичності, серіал пропонує одіссею чорношкірого хлопчика, який від раба з цукрової плантації Барбадосу виростає до особистості, яка намагається створити світ, про який мріє. Даючи своєрідний урок історії, ця кінорозповідь багата на гарний візуал, несподівано повороти сюжету, цікаві сюжетні лінії й на щиру і професійну акторську гру. Дехто із західних критиків пише про те, що "Чорний Вашингтон" має усі підстави претендувати на звання одного з найамбітніших та найзворушливіших міні-серіалів року.

Отож 19 століття. 11-річний Джордж Вашингтон "Вош" Блек працює на цукровій плантації на Барбадосі. Там його зауважує брат його жорстокого рабовласника, вчений, який, вражений допитливістю та інтелектом хлопчика, починає з ним займатися науками. Обставини складаються так, що життя Воша опиняється під загрозою, і він змушений тікати. Утім втікає не сам, а зі своїм вчителем. І пригоди - не лише рожеві та світлі - тільки починаються.

У ролях Стерлінг Келбі Браун, Ернест Кінгслі-молодши, Том Елліс, Іола Еванс

"Не всі чоловіки такі"

У кінотеатрах з 24 липня

Французький комедійний трилер режисера Мішеля Леклерка, який відомий своїми намаганнями підіймати гостросоціальні теми. У його доробку чимало таких фільмів, зокрема стрічка "Імена любові", за сценарій якої Мішель отримав нагороду премії "Сезар". Граючи на кліше, щоб розкрити глибші проблеми, ця стрічка пропонує роздуми про груповий вплив, його тенденції та ідеології й, зрештою, про міжлюдські взаємини, змушуючи критиків припустити, що професійність режисера, провокаційний сюжет, спосіб викладу теми та поєднання жанрів - від комедійного трилера до соціальної драми - можуть зробити цю стрічку однією із найвидатніших французьких стрічок 2025 року.

"Сімон— поліцейська під прикриттям, - анонсують фільм. - Вона проникає у групу жінок-феміністок, щоб знайти докази їхньої причетності до вбивства жорстокого чоловіка. Але познайомившись з цими жінками ближче, Сімон починає ставити під сумнів свої власні переконання. Її прикриття зазнає підозри зі сторони, тож жінка вимушена піти на імпульсивний крок, звинувативши незнайомця у зґвалтуванні. Ним стає Поль — актор-невдаха, який живе у тіні своєї більш успішної дружини Шарлотти. Поль — абсолютно не такий, яким тепер його бачить громадськість. І як би сильно Сімон не намагалась повернути час назад, звинувачення швидко стає публічним і наслідки її дій вже неможливо зупинити".

У ролях Леа Дрюкер, Бенджамін Лаверн, Венсан Ельбаз та ін.

"The Sandman. Пісочний чоловік" (продовження 2-го сезону)

На Netflix з 24 липня

Другий сезон цього серіалу насправді стартував 3 липня з шести епізодів. Зараз мова про прем'єру ще п’яти наступних, які теж вийшли в один день. Творча група анонсує також, що 31 липня вийде окремий спецвипуск "Пісочний чоловік представляє: Смерть: Висока вартість життя", який стане останнім релізом у межах серіалу.

Відтак знову говоримо про продовження британського фентезійного телесеріалу 2022 року, заснованого на однойменних коміксах 1989—1996 років авторства Ніла Ґеймана та опублікованих компанією DC Comics. Однак це продовження стане й завершальним попри те, що перший сезон (який називали візуальним святом фантастичних світів, що не служить маскуванню дискурсивної порожнечі, а радше захоплює людяністю своїх персонажів і посилює та живить роздуми про душу, смерть, творчий імпульс та власну ідентичність) здобув високі оцінки професійних критиків та звичайних глядачів. Офіційно пояснили, що, мовляв, вичерпалася історія головного героя. Однак злі язики стверджують, що насправді причина в особистості Ніла Ґеймана, який (попри те що входить до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time) рік тому опинився в епіцентрі секс-скандалу. Близько десятка жінок звинуватили його в зґвалтуваннях.

Отож, "провівши багато років у неволі, Король Снів Морфей вирушає в подорож світами, щоб віднайти те, що в нього вкрали, та повернути свою силу".

У ролях: Том Старрідж, Бойд Голбрук, Вів’єн Ачампонг та ін.

"Брудна робота"

У кінотеатрах з 24 липня

Американський кримінальний трилер та бойовик режисера Джона Кійєса без претензій на особливу глибину, але з кров'ю, грошима, цитатами з епохи Відродження та харизматичним у своїх ролях Антоніо Бандерасом, який відверто отримує задоволення від того, що відбувається на знімальному майданчику. Про цю стрічку пишуть, що її слабкий сюжет певною мірою врівноважують її добрий темп, чорний гумор та цікаві персонажі. Зрештою, не завжди потребуємо шедеврів: іноді достатньо подивився, розважитися і забути.

"Події розгортаються в Ірландії. На місце злочину приїздить команда спеціально навчених прибиральників, які мають відмити все від крові. Під керівництвом свого боса Шівон Чак, Алекс та його кохана Меган можуть впоратись з будь-якими плямами. У кімнаті, де сталося вбивство, вони знаходять валізу з чималою сумою готівки. Зрозуміло, що поліція її не побачила, а мертвим злочинцям вже не до грошей. То чому б не забрати собі? Але виявляється, що не всі охочі до цих грошей на тому світі. Бо ж справжній власник – іспанський кримінальний авторитет Габріель. Він підготував цю суму для хабарів поліцейським, але готівку поцупили його хитрі підлеглі, чию кров саме відмивала команда прибиральників".

У ролях Антоніо Бандерас, Свен Теммел, Джонатан Ріс Маєрс, Мелісса Лео