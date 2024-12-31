"Незнімальний" серіал "Сто років самотності" від Netflix

"Сто років самотності" Netflix вдихає життя

Це, безумовно, нелегке кіно щодо сюжетних моментів чи персонажів; фактично, фільм розривається з ними. Але віддати належне цьому роману означало б відобразити його розмах, що охоплює століття — заплутаність світу, який будує Гарсіа Маркес, баланс, який він встановлює між реалізмом і магією, метафори й алюзії, вкладені в його прозу, імпульс, який рухає кожний пункт.

Враховуючи складність завдання, дивовижно, наскільки чудовий фільм Netflix "Сто років самотності", перша частина якого складається з восьми епізодів, вийшла 11 грудня, підходить до відтворення не лише суті, але й кінетичного духу книги. Зйомки в Колумбії з майже повністю колумбійським акторським складом і благословенням родини Гарсіа Маркеса. Терпіння, приділене постановці, демонструє її монументальний масштаб, а також рух і деталізацію, яких режисери Алекс Гарсія Лопес ( "Відьмак ") і Лаура Мора ( "Королі світу ") досягають на екрані. Кожен епізод, що триває годину, містить десятки, можливо, сотні дивовижних сцен.

"Самотність" простежує підйом і занепад сім’ї, будинку, міста — і, в його найпомітнішому пласті символізму, цивілізації — протягом 100 років. На початку 19 століття молоді закохані Хосе Аркадіо Буендіа (Марко Антоніо Гонсалес) і Урсула Ігуаран (Сусана Моралес) тікають зі свого села. Їхній шлюб був заборонений їхніми старійшинами і Хосе Аркадіо вбив суперника, який грубо пожартував над парою. "Ми знайдемо місце, де страхи наших предків не будуть обтяжувати нас", – проголошує майбутній патріарх на початку їхньої подорожі. "Де ми зможемо любити одне одного в мирі та створити сім’ю".

Після багатьох років поневірянь, іноді колами, Буендіа та їхні послідовники осідають на клаптику незайнятої землі, якій Хосе Аркадіо дає безглузду назву Макондо. Виникає прикордонне село, де, за його словами, "ніхто не може вирішувати за інших". Провидець, який згодом став винахідником-любителем і алхіміком, не має наміру керувати Макондо. Він і Урсула заснували скромний будинок з кімнатою для виховання своїх дітей, Хосе Аркадіо (Тьяго Паділья), Ауреліано (Херонімо Ечеверріа) і Амаранти (Луна Руїс).

У міру того, як сім’я зростає та процвітає, Урсула розширюється та реконструює, поки маленький будиночок із солом’яним дахом не перетвориться на грандіозний вікторіанський особняк, кожен етап будівництва якого з історичною точністю відтворено художником-постановником Барбарою Енрікес. Макондо також розвивається за межі свого примітивного походження, навіть якщо його власні Адам і Єва (або Ромул і Рем) передбачливо протистоять більшій частині того, що вважають прогресом. З'являється магістрат, посланий колумбійським урядом, щоб зробити місто офіційним. Його прихід відкриває шлюзи Церкві, ліберальним і консервативним політичним партіям, виборам, розстрілам, війні. Серіал чудово фіксує ці переплетені еволюції; оператори Пауло Перес і Марія Сарасваті тримають камеру в русі, ковзаючи кімнатами будинку, вулицями Макондо та пейзажами за його межами. Сюрреалістичні образи з роману, які легко могли здаватися безглуздими на екрані (наприклад, струмок крові, що тече містом, від дому, де герой помирає, до житла його родини), зберігають свою поетичну глибину…

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