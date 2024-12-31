Nosferatu - нова адаптація історії Дракули

Фільм Nosferatu - даптація історії Дракули

Адаптація роману Брема Стокера "Дракула". Ремейк легендарного фільму "Носферату, симфонія жаху" (1922). Готична історія, що розгортається в Німеччині XIX століття, про дівчину, яку переслідують привиди, і стародавнього трансільванського вампіра.

Головні ролі у картині зіграли Білл Скарсгард, Ніколас Холт, Лілі-Роуз Депп, Аарон Тейлор-Джонсон, Емма Коррін та Віллем Дефо. Спочатку дружину головного героя мала зобразити Аня Тейлор-Джой.

Зйомки проходили у 2023 році в Празі. Прем'єра фільму відбулася 2 грудня 2024 року у Берліні. 25 грудня 2024 «Носферату» вийшла в кінотеатральний прокат в США, 2 січня 2025 - в країнах СНД за винятком Росії та Білорусії.

Критика

Картина отримала високі оцінки від критиків за схожість з першоджерелом, режисуру Еггерса, операторську роботу, саундтрек, грим, костюми, художню постановку та гру акторів (переважно Скарсгарда та Депп).

На сайті-агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes "Носферату" отримав рейтинг 94% на підставі 93 оглядів при середньому балі 8,4/10. Загальна думка критиків сформульована так: «Чудово поставлений режисером Робертом Еггерсом „Носферату“ — це сильний фільм жахів, який водночас і огидний, і чарівний».

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