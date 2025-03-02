Новий фільм Гая Річі "Дружина і пес"

Сюжет творці тримають у таємниці, але зазначають, що стрічка поверне у колоритний світ британської аристократії, який Річі вже досліджував у фільмі та серіалі "Джентльмени".

Сценарій написав сам Річі, який також виступить продюсером разом з давнім партнером Іваном Аткінсоном і Джоном Фрідбергом із "Чорного ведмедя". Тедді Шварцман і Майкл Хеймлер є виконавчими продюсерами.

Останні роки були плідними для Річі. У 2023 році він зняв "Заповіт" із Джейком Джилленголом, який отримав схвальні відгуки критиків. Після цього режисер представив "Міністерство неджентльменської війни" (2024) з Генрі Кавіллом і Аланом Рітсоном. Його новий фільм "У сірій зоні" з Пайком, Кавіллом і Джилленголом вийшов у прокат 17 січня 2025 року.

Камбербетч у 2023 році повернувся до ролі доктора Стренджа у фільмі "Доктор. Дивний у мультивсесвіті божевілля". Наступного року актор зіграв головну роль у фільмі Уеса Андерсона "Чудова історія Генрі Шугара" за оповіданням Роальда Даля, де він втілив персонажа, який навчився бачити без допомоги очей.

Розамунд Пайк останнім часом взяла участь у кількох гучних проектах. У 2023 році вона знялася в психологічному трилері "Соляний опал" (до речі, цей фільм дуже сподобався Рідлі Скотту) режисера Емеральда Феннелла, де її майстерна гра була визнана критиками як, мабуть, найкраща в її кар’єрі. Також актриса продовжує грати роль Морін Дамодред в серіалі Amazon Prime Video "Колесо часу".

Ентоні Хопкінс, дворазовий володар "Оскара", нещодавно знявся у фільмі "Одне життя, щоб жити" — історії про людину, яка врятувала багатьох євреїв від смерті під час Другої світової війни. У 2023 році він зіграв Зигмунда Фрейда в "Останньому сеансі Фрейда".

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